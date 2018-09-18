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Мейтин: «Фактор новых стадионов улучшил поведение болельщиков в РПЛ»

сегодня, 14:36

Директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин считает, что появление новых стадионов улучшило поведение болельщиков на матчах российского чемпионата.

В этом сезоне мы стали меньше оскорблять и ругаться друг на друга на шесть процентов. Это неплохая динамика, факторы новых стадионов, клубы начали работать с болельщиками, арены стали для них домом. У себя дома никто не хочет гадить.

Безопасность обеспечивается почти на всех стадионах стюардами и ЧОП, их на 40 процентов стало больше. Мы за счет этого улучшили нашу общую статистику. За семь туров ноль - материальный ущерб по стадионам. На 26,8 процентов уменьшилось использование пиротехники.

Ранее Мейтин прокомментировал низкую посещаемость домашних матчей казанского «Рубина».

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность
сегодня в 15:11
"В этом сезоне мы стали меньше оскорблять и ругаться друг на друга на шесть процентов." Это он из количества привлечений клубов к штрафам за это дело по сравнению с прошлым годом 6% вывел? Причем тут новые стадионы к ругани? Прямо коммунизм скоро настанет.
sir-5
sir-5
сегодня в 14:42
О,блин,а мы и не заметили...На мой взгляд,как только закончился ЧМ-18,так сразу срок "джентльменского соглашения" истёк,и братва заорала :"Гуляй,ребята,бога нет!!!"
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