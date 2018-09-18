Мейтин: «Фактор новых стадионов улучшил поведение болельщиков в РПЛ»

Директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин считает, что появление новых стадионов улучшило поведение болельщиков на матчах российского чемпионата.
В этом сезоне мы стали меньше оскорблять и ругаться друг на друга на шесть процентов. Это неплохая динамика, факторы новых стадионов, клубы начали работать с болельщиками, арены стали для них домом. У себя дома никто не хочет гадить.
Безопасность обеспечивается почти на всех стадионах стюардами и ЧОП, их на 40 процентов стало больше. Мы за счет этого улучшили нашу общую статистику. За семь туров ноль - материальный ущерб по стадионам. На 26,8 процентов уменьшилось использование пиротехники.
Ранее Мейтин прокомментировал низкую посещаемость домашних матчей казанского «Рубина».