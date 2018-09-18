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Мейтин: «Такая низкая посещаемость для Казани – просто нонсенс»

сегодня, 14:19

Директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин прокомментировал низкую посещаемость домашних матчей казанского «Рубина».

Такая посещаемость для Казани – просто нонсенс. Это нас тревожит, мы постоянно это обсуждаем. Думаем, что в ближайшее время что-то изменится в лучшую сторону. Клуб это тоже понимает и готов работать. Перенос матча из-за хоккея? Если у «Рубина» есть какие-то просьбы, то мы стараемся их удовлетворять, но ничего подобного мы от них не получали.

«Рубин» от игры к игре становится интереснее, думаю, это существенный фактор, который может повлиять на повышение посещаемости.

Напомним, что «Рубин» переиграл с минимальным счетом «Енисей» в матче 7-го тура РПЛ.

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PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 14:32
Приток не увеличится,так как с кадым туром в Казани будет все холоднее и холоднее.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 14:28
АНТИФУТБОЛ НЕ ИНТЕРЕСЕН ТАТАРСКОЙ ПУБЛИКЕ !
РУБИН ЗАКРЫТЬ, ВОЗРОДИТЬ КАМАЗ ЧАЛНЫ !

ГЫ-ГЫ
sir-5
sir-5
сегодня в 14:27
Давно уже норма.Казань не жаждет видеть перебежчиков,возглавляемых бывшим тренером,ставшим практически единоличным собственником.Формально.Но мы то знаем,что если нужно,"Вселенский Дух" опять ему скажет :КЫШ!!!
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