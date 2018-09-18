Мейтин: «Такая низкая посещаемость для Казани – просто нонсенс»

Директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин прокомментировал низкую посещаемость домашних матчей казанского «Рубина».

Такая посещаемость для Казани – просто нонсенс. Это нас тревожит, мы постоянно это обсуждаем. Думаем, что в ближайшее время что-то изменится в лучшую сторону. Клуб это тоже понимает и готов работать. Перенос матча из-за хоккея? Если у «Рубина» есть какие-то просьбы, то мы стараемся их удовлетворять, но ничего подобного мы от них не получали.



«Рубин» от игры к игре становится интереснее, думаю, это существенный фактор, который может повлиять на повышение посещаемости.