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Гамула: «Назаров - заслуженный артист, ему позволено всё»

сегодня, 18:24

Экс-наставник «Ростова» Игорь Гамула отреагировал на новость о том, что игроки «Спартака» Андрей Ещенко и Денис Глушаков были отстранены от тренировок. Футболисты лайкнули стихотворение Дмитрия Назарова, в котором артист раскритиковал главного тренера «красно-белых» Массимо Карреру.

Это бред. Взрослые люди занимаются этим, им по 30 лет. Я считаю, они разберутся, мне кажется, что кто-то нагнетает, кто-то хочет скандала и шума в «Спартаке». Может, кто-то из журналистов, кто-то шарахнул и пошло-поехало.

Назаров? Он заслуженный артист, ему позволено всё, он болельщик. Талантливый человек, хочет и высказывает свое мнение, но футболисты не должны это делать. Идиоты сами себе враги? Я думаю, что всё-таки разберутся, и всё будет нормально.

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Faustello
Faustello
сегодня в 18:43
Назаров красава, я бы с ним буханул!
Заратустра
Заратустра
сегодня в 18:28
Назаров толстый тролль. Подставил свой спартачог зачётно в этот раз. Респект ему.
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