Экс-наставник «Ростова» Игорь Гамула отреагировал на новость о том, что игроки «Спартака» Андрей Ещенко и Денис Глушаков были отстранены от тренировок. Футболисты лайкнули стихотворение Дмитрия Назарова, в котором артист раскритиковал главного тренера «красно-белых» Массимо Карреру.

Это бред. Взрослые люди занимаются этим, им по 30 лет. Я считаю, они разберутся, мне кажется, что кто-то нагнетает, кто-то хочет скандала и шума в «Спартаке». Может, кто-то из журналистов, кто-то шарахнул и пошло-поехало.

Назаров? Он заслуженный артист, ему позволено всё, он болельщик. Талантливый человек, хочет и высказывает свое мнение, но футболисты не должны это делать. Идиоты сами себе враги? Я думаю, что всё-таки разберутся, и всё будет нормально.