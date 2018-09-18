  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Англия. Кубок
  • Англия. Чемпионшип
  • Германия. Бундеслига 2
  • Аргентина. Примера
  • Бразилия. Серия А
  • Китай. Суперлига
  • Юношеская Лига УЕФА
Лига чемпионов 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге -:- Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб МонакоМонако -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда -:- Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)Галатасарай -:- Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб ПортуПорту - - -
ГлавнаяНовости

Кафельников: «Я на стороне Карреры на миллион процентов»

сегодня, 15:32

Бывшая первая ракетка мира, известный болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал отстранение от тренировок Андрея Ещенко и Дениса Глушакова.

Стоит напомнить, что накануне известный актер и болельщик «красно-белых» Дмитрий Назаров в Инстаграме прочитал гневное стихотворение о Массимо Каррере, которое лайкнули как раз Ещенко и Глушаков.

А Комбарова вместе с Глушаковым и Ещенко не отстранили? Ну ё-моё… Пока Комбарова не отстранят, даже не хочу ничего комментировать. Был бы рад, если бы Глушакова и Комбарова продали. По Ещенко ничего не хочу говорить, а вот этих двоих с радостью. Я на стороне Карреры на миллион процентов.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Гаврилов: «На сегодняшний день результаты „Спартака“ не устраивают никого»
Сегодня, 14:47 32
Мейтин: «Фактор новых стадионов улучшил поведение болельщиков в РПЛ»
Сегодня, 14:36 2
Мейтин: «Такая низкая посещаемость для Казани – просто нонсенс»
Сегодня, 14:19 3
Булыкин: «Хочется, чтобы „Локо“ обыграл „Галатасарай“»
Сегодня, 14:17 6
Кавазашвили: «В „Спартаке“ нужно провести революцию»
Сегодня, 13:23 32
Ефремов: «Я пока поддерживаю Карреру, я в последнюю очередь тренера сдаю»
Сегодня, 13:14 10
Обсудить
Все комментарии
parallels
parallels
сегодня в 15:46
позор!
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 15:45
Проце́нт (лат. per cent «на сотню; сотая») — сотая часть
Откуда взялись миллион процентов? Кафельникову лучше молчать, а не "блистать" своей эрудицией!!!
Нельзя продавать Глушакова с Комбаровым, нам ещё охота наблюдать этот цирк!!!
311
311
сегодня в 15:44
Вот и Димон под замес попал!)
cska.78
cska.78
сегодня в 15:37
Посмотрим, надолго ли :)
Сам же призывал в конце прошлого сезона не ходить на открывашку :)
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 15:33
Не люблю кафеля, как человека, но тут - полностью согласен.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100