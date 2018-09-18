Кафельников: «Я на стороне Карреры на миллион процентов»

Бывшая первая ракетка мира, известный болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал отстранение от тренировок Андрея Ещенко и Дениса Глушакова.

Стоит напомнить, что накануне известный актер и болельщик «красно-белых» Дмитрий Назаров в Инстаграме прочитал гневное стихотворение о Массимо Каррере, которое лайкнули как раз Ещенко и Глушаков.

А Комбарова вместе с Глушаковым и Ещенко не отстранили? Ну ё-моё… Пока Комбарова не отстранят, даже не хочу ничего комментировать. Был бы рад, если бы Глушакова и Комбарова продали. По Ещенко ничего не хочу говорить, а вот этих двоих с радостью. Я на стороне Карреры на миллион процентов.