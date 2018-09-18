Маклаков: «Я не верю в тренера Карреру!»

Известный актер и болельщик «Спартака» Алексей Маклаков считает, что Массимо Каррера уже не сможет привести «красно-белых» к успеху.

Футбол - дело общее, мы его делаем вместе: и игроки и мы, болельщики!!! Я всегда защищал честь своего клуба «Спартак» от несправедливого и оскорбительного отношения к нему! Но мы же говорим друг с другом честно: я не верю в тренера Карреру! Его Пегас ушел и больше не придет! Такое бывает.