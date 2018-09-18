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Маклаков: «Я не верю в тренера Карреру!»

сегодня, 17:43

Известный актер и болельщик «Спартака» Алексей Маклаков считает, что Массимо Каррера уже не сможет привести «красно-белых» к успеху.

Футбол - дело общее, мы его делаем вместе: и игроки и мы, болельщики!!! Я всегда защищал честь своего клуба «Спартак» от несправедливого и оскорбительного отношения к нему! Но мы же говорим друг с другом честно: я не верю в тренера Карреру! Его Пегас ушел и больше не придет! Такое бывает.

Напомним, ранее в адрес Карреры критично высказался актер Дмитрий Назаров, сообщение которого лайкнули Денис Глушаков и Андрей Ещенко, что вызвало широкий общественный резонанс.

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Все комментарии
juvenale
juvenale
сегодня в 18:45
клоун спасибо должен Каррере сказать...ведь если бы не он, уже бы два десятка лет без титулов
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил Abverin
сегодня в 18:40
Хоть один адекватный нашелся.
Почему только один адекватный нашелся? Еще Назаров!
loko7
loko7
сегодня в 18:23
Это ж надо так раздуть первое поражение в чемпионате.
cska.78
cska.78
сегодня в 18:12
А ты лайкнул усатого тролля? :)
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил вoлгoдoн
сегодня в 18:08
сколько же cвиней в спартаке..
Свиней ,я смотрю ,везде хватает ,судя по комментам ! Ничего не поделаешь - это наш русский менталитет !
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 18:06
А в этих старых 30нов веришь ?!
Abverin
Abverin
сегодня в 18:05
Хоть один адекватный нашелся.
вoлгoдoн
вoлгoдoн
сегодня в 17:55
сколько же cвиней в спартаке..
iNels
iNels
сегодня в 17:49
я б на месте карреры собрал чемоданы и дал деру как можно дальше от тарасовки. нафиг надо это все терпеть
Digger88
Digger88
сегодня в 17:49
Чего это все вдруг высказываться начали?
Пегас Маклакова ушел вместе со Шматко например.
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