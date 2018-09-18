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Нигматуллин: «Особой системы ошибок у „Спартака“ не наблюдается»

сегодня, 16:56

Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин прокомментировал отстранение от тренировок Андрея Ещенко и Дениса Глушакова.

Напомним, что накануне известный актер и болельщик «красно-белых» Дмитрий Назаров в Инстаграме прочитал гневное стихотворение о Массимо Каррере, которое лайкнули как раз Ещенко и Глушаков.

Это первый случай в истории, когда игрок лишается возможности тренироваться с основной командой благодаря лайку или дизлайку, я такого ещё не встречал. «Спартак» может претендовать в этом на новаторство. Ситуация, на самом деле, новомодная, сейчас интернет сильная штука. Москвичам сейчас не нужен шум, у них была неудача, но скорее локальная. Особой системы ошибок у «Спартака» не наблюдается, он идёт в лидерах.

Что касается Глушакова и Ещенко, то могу только сожалеть, что обычный сёрфинг в интернете привёл их к отстранению от первой команды. Надеюсь, что это ненадолго, и они найдут общий язык для того, чтобы вернуться в основной состав. Что могу сказать о стихотворении? Оно красивое, если говорить о рифме. Для Назарова «Спартак» не пустой звук, но он должен понимать, что такая история на пользу его любимой команде не пойдёт.

Прав ли Каррера? С одной стороны, хочется поддержать ребят, а с другой – они поддержали призыв к увольнению, Карреру понять можно. Это всего лишь лайк, но он выражает отношение игрока к тренеру. Плохо, что сор из избы был вынесен, лучше договариваться внутри команды.

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ziborock
ziborock
сегодня в 17:05
Как информирует ряд изданий, супруга футболиста Дзагоева забрала двух детей и уехала к родителям в Беслан. Отмечается, что причиной стали измены и пьянство Дзагоева.
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Ну что, кони, так в какой команде алкаши и нарики?)))
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 16:57
В спартаке творится беспредел накануне краха.
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