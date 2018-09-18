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Червиченко: «Отстранение Глушакова и Ещенко — бред»

сегодня, 15:54

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал отстранение от тренировок Андрея Ещенко и Дениса Глушакова.

Напомним, что накануне известный актер и болельщик «красно-белых» Дмитрий Назаров в Инстаграме прочитал гневное стихотворение о Массимо Каррере, которое лайкнули как раз Ещенко и Глушаков.

На мой взгляд, отстранение Глушакова и Ещенко — бред. Во-первых, это посягательство на свободу выбора. Не они стихи писали и читали. Они выразили своё мнение по выступлению актёра. Каррера абсолютно не прав, нельзя так поступать. Надо оставаться мужчиной, а это похоже на кляузу. А вообще надо запрещать футболистам рукоблудить в соцсетях, потому что до добра это не доводит. Уверен, ребята сделали это не со зла, но эту тему подхватили. Каррера нервничает из-за того, что ему контракт не предлагают? Лучше бы он нервничал, когда «Спартак» проиграл «Тосно» в Кубке России. На мой взгляд, сказка Карреры в «Спартаке» должна была подойти к концу, когда команда не выиграла Кубок России. Черчесова и Карпина увольняли за гораздо меньшие просчёты. Видимо, у итальянца есть индульгенция.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 17:06
господин Червиченко это не бред, это уже случилось и заднюю никто не даст
Garrincha58
Garrincha58 ответил cska-78
сегодня в 17:04
А Глушаков говорит, что у них с Каррерой идиллия :)
лубовь
VIC2
VIC2
сегодня в 17:02
Стыдобища!!!

Каррера уходи! Тебя ждёт участь Эмери!!!
Ты - Европа!
Россия - Попадья Самоварная!

С этими уже ничего не достигнешь!
Они инфицированы дармовым баблом!
Не сломать тебе в клубе и команде КРУГОВУЮ ПОРУКУ!
Федун никогда не будет с тобой - ты чужак - не из их стада, у тебя запах не тот!
Таких изгоняю, если ни физически, то морально (сами уходят)

НАЗАРОВ, будь мужиком, хватит на чужих кочтях пиариться!!!
Не только тебе одному паршиво, блин!

"Червиченко"?!
Люди, вы не замечали, что в русском языке,
фамилия очень часто отражает сущность
её обладателя - это кака раз тот случай
Gahi
Gahi
сегодня в 16:49
А капитан ненастоящий?
tuman960
tuman960 ответил sn_spb
сегодня в 16:41
А вообще ребятам надо запретить рукоблудить перед интернетом)))
Жано не позволит!!!!
Gelious
Gelious ответил Sully
сегодня в 16:32
вот-вот начнутся еврокубки, давайте оставим клубные пристрастия и поддержим наших в еврокубках, вперед Зенит, ЦСКА, Локомотив, Краснодар и Рапид!
Вот это было неплохо, очень неплохо
sn_spb
sn_spb
сегодня в 16:21
А вообще ребятам надо запретить рукоблудить перед интернетом)))
Sully
Sully ответил AntiherQ1488
сегодня в 16:03
Тонко, щас так на соккере и не шутят)
я знаю, шутейка зашла на ура!))
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Sully
сегодня в 16:01
вот-вот начнутся еврокубки, давайте оставим клубные пристрастия и поддержим наших в еврокубках, вперед Зенит, ЦСКА, Локомотив, Краснодар и Рапид!
Тонко, щас так на соккере и не шутят)
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 16:01
ДАЙТЕ МАССИМО ПОРАБОТАТЬ !!!

ГЫ-ГЫ
Sully
Sully
сегодня в 15:59
вот-вот начнутся еврокубки, давайте оставим клубные пристрастия и поддержим наших в еврокубках, вперед Зенит, ЦСКА, Локомотив, Краснодар и Рапид!
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 15:58
Иди зенит и цска обсуждай, червяк.
Alladins
Alladins
сегодня в 15:57
Как так можно, отстранить капитана?
cska-78
cska-78
сегодня в 15:56
А Глушаков говорит, что у них с Каррерой идиллия :)
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 15:55
Значит всё правильно.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
сегодня в 15:54
Крайних ищут в неудачах кареры.
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