Червиченко: «Отстранение Глушакова и Ещенко — бред»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал отстранение от тренировок Андрея Ещенко и Дениса Глушакова.

Напомним, что накануне известный актер и болельщик «красно-белых» Дмитрий Назаров в Инстаграме прочитал гневное стихотворение о Массимо Каррере, которое лайкнули как раз Ещенко и Глушаков.

На мой взгляд, отстранение Глушакова и Ещенко — бред. Во-первых, это посягательство на свободу выбора. Не они стихи писали и читали. Они выразили своё мнение по выступлению актёра. Каррера абсолютно не прав, нельзя так поступать. Надо оставаться мужчиной, а это похоже на кляузу. А вообще надо запрещать футболистам рукоблудить в соцсетях, потому что до добра это не доводит. Уверен, ребята сделали это не со зла, но эту тему подхватили. Каррера нервничает из-за того, что ему контракт не предлагают? Лучше бы он нервничал, когда «Спартак» проиграл «Тосно» в Кубке России. На мой взгляд, сказка Карреры в «Спартаке» должна была подойти к концу, когда команда не выиграла Кубок России. Черчесова и Карпина увольняли за гораздо меньшие просчёты. Видимо, у итальянца есть индульгенция.