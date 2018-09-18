Волейболист Спиридонов - Глушакову: «Ты заднюю не давай!»

Волейболист казанского «Зенита», болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов прокомментировал ситуацию вокруг полузащитника «красно-белых» Дениса Глушакова, который был отстранен от тренировок с командой. Накануне футболист лайкнул запись в Instagram актера Дмитрия Назарова, в которой тот прочитал гневный стих в адрес главного тренера москвичей Массимо Карреры.

Лайкнул или не лайкнул... Если мои знакомые что-то выложат, то я его лайкну, потому что он мой друг. Я знаком с Алексеем Маклаковым. Если он выложит какую-нибудь ерунду, что пора Массимо увольнять, я его тоже лайкну. Хотя у меня, может быть, другое мнение. Или выложит, что пора разгонять ОПГ «Ромашка». Тоже лайкну, хотя сам могу придерживаться другого мнения. Это чисто солидарность. К этому придираться не надо.

А вот то, что Глушаков написал целый том опровержений, как «Война и мир»... Ты заднюю не давай! Будь мужиком - скажи, что лайкнул не из-за того, что к Каррере плохо относится, а чисто из солидарности, что это мой друг Назаров сделал. Но не писать же это все... Смешно читать было.