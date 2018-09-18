Волейболист Спиридонов - Глушакову: «Ты заднюю не давай!»

Волейболист казанского «Зенита», болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов прокомментировал ситуацию вокруг полузащитника «красно-белых» Дениса Глушакова, который был отстранен от тренировок с командой. Накануне футболист лайкнул запись в Instagram актера Дмитрия Назарова, в которой тот прочитал гневный стих в адрес главного тренера москвичей Массимо Карреры.
Лайкнул или не лайкнул... Если мои знакомые что-то выложат, то я его лайкну, потому что он мой друг. Я знаком с Алексеем Маклаковым. Если он выложит какую-нибудь ерунду, что пора Массимо увольнять, я его тоже лайкну. Хотя у меня, может быть, другое мнение. Или выложит, что пора разгонять ОПГ «Ромашка». Тоже лайкну, хотя сам могу придерживаться другого мнения. Это чисто солидарность. К этому придираться не надо.
А вот то, что Глушаков написал целый том опровержений, как «Война и мир»... Ты заднюю не давай! Будь мужиком - скажи, что лайкнул не из-за того, что к Каррере плохо относится, а чисто из солидарности, что это мой друг Назаров сделал. Но не писать же это все... Смешно читать было.
Не думал, что до такой клоунады дойдет, как разборки, кто кому поставил лайк, это больше для средней школы подходит, извинений и признаний из-за этого) Но забыл, что это же "Спартак")))
Не думал, что до такой клоунады дойдет, как разборки, кто кому поставил лайк, это больше для средней школы подходит, извинений и признаний из-за этого) Но забыл, что это же "Спартак")))