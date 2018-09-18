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Волейболист Спиридонов - Глушакову: «Ты заднюю не давай!»

сегодня, 15:59

Волейболист казанского «Зенита», болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов прокомментировал ситуацию вокруг полузащитника «красно-белых» Дениса Глушакова, который был отстранен от тренировок с командой. Накануне футболист лайкнул запись в Instagram актера Дмитрия Назарова, в которой тот прочитал гневный стих в адрес главного тренера москвичей Массимо Карреры.

Лайкнул или не лайкнул... Если мои знакомые что-то выложат, то я его лайкну, потому что он мой друг. Я знаком с Алексеем Маклаковым. Если он выложит какую-нибудь ерунду, что пора Массимо увольнять, я его тоже лайкну. Хотя у меня, может быть, другое мнение. Или выложит, что пора разгонять ОПГ «Ромашка». Тоже лайкну, хотя сам могу придерживаться другого мнения. Это чисто солидарность. К этому придираться не надо.

А вот то, что Глушаков написал целый том опровержений, как «Война и мир»... Ты заднюю не давай! Будь мужиком - скажи, что лайкнул не из-за того, что к Каррере плохо относится, а чисто из солидарности, что это мой друг Назаров сделал. Но не писать же это все... Смешно читать было.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:16
Так и до смены клуба дойдет.
Garrincha58
Garrincha58 ответил Сергей Саныч
сегодня в 17:00
Болельщик Спартака за Зенит не играет.
а что ему делать казанского Спартака нет
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 16:57
в стране вообще полный цирк-шапито,а что вы хотите если на Первом обсуждают смогет ли 88-ний старик сделать молодой девушке ребенка и даже сдачу спермы показывают или теперь взялись за юмористов Петросяна и его жену сколько же они нажили богатств и как делить будут, а но нам надо когда у людей забот полон рот как бы дожить бы до следующей зарплаты или пенсии
Заратустра
Заратустра
сегодня в 16:53
    Garrincha58
    Garrincha58 ответил cska.78
    сегодня в 16:52
    Какой смешной клуб все-таки, умеют страну повеселить :)
    народный
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
    сегодня в 16:44
    Болельщик Спартака за Зенит не играет.
    tuman960
    tuman960
    сегодня в 16:38
    продолжайте,продолжайте спартачи))))Какой хороший день,какой хороший день!!!!!С утра просто прелесть!!!!!
    Олeневод
    Олeневод
    сегодня в 16:26
    Давать заднюю - это так по спартаковски, во всех смыслах!
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    сегодня в 16:21
    А вот по поводу задней и давать он уже опоздал, боюсь
    sn_spb
    sn_spb
    сегодня в 16:19
    Взрослые мужики обсуждают кто кому чего лайкнул))) ору
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    сегодня в 16:16
    Драма из-за Инстаграма)

    Не думал, что до такой клоунады дойдет, как разборки, кто кому поставил лайк, это больше для средней школы подходит, извинений и признаний из-за этого) Но забыл, что это же "Спартак")))
    Spectr
    Spectr
    сегодня в 16:08
    Без новостей про народную команду скучно,скоро после Рапида появится куча заявлений от уборщицы в Тарасовке и заканчивая Федуном:Глушаков и Ещенко не играли,поэтому мы влетели 3:0,можно было и не приезжать,остались бы силы на чемпионат)
    parallels
    parallels
    сегодня в 16:07
      Don trambon
      Don trambon
      сегодня в 16:05
      Ха-ха. Шёл 2018 год.. школьники и ТП из-за лайков в соц. сетях дерутся, срутся, самокалечатся и т.д. спартак пошёл по их стезе.
      народная одним словом.

      Ну ничего, слышал карерка запускает свой сайт, небось там будет стихи на итальянском выкладывать про жизнь с глушаковым и лайфхаки разного рода как выжить среди поросят.
      cska.78
      cska.78
      сегодня в 16:01
      Какой смешной клуб все-таки, умеют страну повеселить :)
      311
      311
      сегодня в 16:00
      Пупсики бранятся только тешатся!)
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