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Лига чемпионов 2018/2019, 1 тур 1 X 2
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Нойер: «Настроены взять три очка в матче с „Бенфикой“»

сегодня, 20:33
БенфикаЛоготип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)-:-Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияЗавтра в 22:00 Не начался

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой».

У игроков «Баварии» хороший настрой на эту встречу. Мы отлично стартовали в Бундеслиге и полны уверенности в своих силах. Хотим продемонстрировать красивый футбол и порадовать болельщиков. 

Во главе «Баварии» стоит отличный специалист. То, что Нико Ковач соответствует тренерским стандартам Лиги чемпионов, не подлежит сомнению. Он сосредоточен на том, чтобы взять первые три очка в турнире.

Недавно «Бавария» огласила заявку на матч с «Бенфикой».

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Все комментарии
Die Roten
Die Roten
сегодня в 21:32
Удачи и победы
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 21:07
Удачи!
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