Нойер: «Настроены взять три очка в матче с „Бенфикой“»

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой».

У игроков «Баварии» хороший настрой на эту встречу. Мы отлично стартовали в Бундеслиге и полны уверенности в своих силах. Хотим продемонстрировать красивый футбол и порадовать болельщиков.

Во главе «Баварии» стоит отличный специалист. То, что Нико Ковач соответствует тренерским стандартам Лиги чемпионов, не подлежит сомнению. Он сосредоточен на том, чтобы взять первые три очка в турнире.