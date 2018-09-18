Нагельсманн: «Не думаю, что „Шахтеру“ будет легко в матче с нами»

Наставник «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсманн поделился мнением о «Шахтере», с которым его команде предстоит встретиться завтра в матче Лиги чемпионов.

Мы не в первый раз играем на выезде в еврокубках, но Лига чемпионов – это совсем иной уровень. Но надеюсь, что уже приобретенный опыт нам поможет. После поражения в Дюссельдорфе прошло немного времени, но мы готовы к новому испытанию. «Шахтер» – очень тактически гибкая команда, которая может действовать разнообразно. Но не думаю, что нашему сопернику будет легко в поединке с нами.