Фонсека: «„Шахтер“ изучил слабые и сильные стороны „Хоффенхайма“»

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека поделился ожиданиями от первого матча группового раунда Лиги чемпионов против «Хоффенхайма».

Мы максимально изучили «Хоффенхайм». Знаем, что они великолепно провели прошлый сезон. Они играют по особенной тактической схеме. Это сильно привлекло наше внимание. Изучили их сильные и слабые стороны.

Если говорить о составе, их коллектив не очень изменился по сравнению с прошлым сезоном. «Хоффенхайм» сильная команда и выделять кого-то одного я не буду.

Если взять во внимание, что «Хоффе» в прошлом сезоне занял второе место в чемпионате Германии по количеству голов, то нужно понимать, что мы сыграем против очень атакующей команды.

Адаптация новичков? Об этом не нужно переживать. Понятно, что нас покинули лидеры и также понятно, что новичкам нужно время. Факт их адаптации нисколько меня не смущает. Я спокоен по этому поводу.

О тренере «Хоффе» ходит много разговор. Он очень многообещающий тренер. У него свой стиль и особенная схема. Завтра будет очень интересная игра с тактической точки зрения.