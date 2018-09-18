  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Англия. Кубок
  • Англия. Чемпионшип
  • Германия. Бундеслига 2
  • Аргентина. Примера
  • Бразилия. Серия А
  • Китай. Суперлига
  • Юношеская Лига УЕФА
Лига чемпионов 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 Идет первый тайм, 33’ Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона 1:0 Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ - - -
19:55 33’ Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер 0:0 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге -:- Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб МонакоМонако -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда -:- Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)Галатасарай -:- Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб ПортуПорту - - -
ГлавнаяНовости

Фонсека: «„Шахтер“ изучил слабые и сильные стороны „Хоффенхайма“»

сегодня, 19:44
ШахтерЛоготип футбольный клуб Шахтер (Донецк)-:-Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)ХоффенхаймЗавтра в 19:55 Не начался

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека поделился ожиданиями от первого матча группового раунда Лиги чемпионов против «Хоффенхайма».

Мы максимально изучили «Хоффенхайм». Знаем, что они великолепно провели прошлый сезон. Они играют по особенной тактической схеме. Это сильно привлекло наше внимание. Изучили их сильные и слабые стороны.

Если говорить о составе, их коллектив не очень изменился по сравнению с прошлым сезоном. «Хоффенхайм» сильная команда и выделять кого-то одного я не буду.

Если взять во внимание, что «Хоффе» в прошлом сезоне занял второе место в чемпионате Германии по количеству голов, то нужно понимать, что мы сыграем против очень атакующей команды.

Адаптация новичков? Об этом не нужно переживать. Понятно, что нас покинули лидеры и также понятно, что новичкам нужно время. Факт их адаптации нисколько меня не смущает. Я спокоен по этому поводу. 

О тренере «Хоффе» ходит много разговор. Он очень многообещающий тренер. У него свой стиль и особенная схема. Завтра будет очень интересная игра с тактической точки зрения.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Нагельсманн: «Не думаю, что „Шахтеру“ будет легко в матче с нами»
Сегодня, 19:53 1
Моуриньо: «Не хочу, чтобы искусственное поле послужило нам оправданием»
Сегодня, 19:38 0
Марселино: «„Ювентус“ - один из главных претендентов на победу в ЛЧ»
Сегодня, 18:55 2
Парехо: «Постараемся сдержать Роналду и „Ювентус“»
Сегодня, 18:46 2
Рамос: «„Реал“ справится с потерей Роналду»
Сегодня, 17:59 5
Карвахаль: «Роналду ушел, но „Реал“ по-прежнему остается семьей»
Сегодня, 17:39 0
Обсудить
Все комментарии
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 20:09
Удачи Шахте!
witynchik
witynchik
сегодня в 19:52
Посмотрим,как вы будете изученное воплощать в жизнь
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100