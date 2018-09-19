Ролан Гусев: «Думаю, ЦСКА не проиграет „Виктории“»

Бывший игрок ЦСКА Ролан Гусев поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Виктории».
Думаю, ЦСКА не проиграет. Скорее выиграет со счетом 2:1, они сейчас в очень хорошей форме. Мотивированы, конечно, обе команды, это Лига чемпионов, с настроем проблем ни у кого не возникнет.
Из игроков отметил бы Акинфеева, молодежь сейчас хорошая: Чалов, Жамалетдинов, в общем, команда вырисовывается неплохая.
Я думаю, ЦСКА будет играть в свой привычный футбол, Ганчаренко им все объяснит, разжует, и все у «армейцев» будет нормально. Но вряд ли москвичи будут диктовать условия «Виктории», не думаю, что они сломя голову побегут вперед, все-таки это Лига чемпионов, к тому же игра на выезде. Это будет непростой матч.
Удачи ЦСКА!!! И очень бы хотелось , чтоб без травм.
Удачи ЦСКА!!! И очень бы хотелось , чтоб без травм.