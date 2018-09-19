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Лига чемпионов 2018/2019, 1 тур 1 X 2
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Ролан Гусев: «Думаю, ЦСКА не проиграет „Виктории“»

сегодня, 12:40
ВикторияЛоготип футбольный клуб Виктория (Пльзень)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА22:00 Не начался

Бывший игрок ЦСКА Ролан Гусев поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Виктории».

Думаю, ЦСКА не проиграет. Скорее выиграет со счетом 2:1, они сейчас в очень хорошей форме. Мотивированы, конечно, обе команды, это Лига чемпионов, с настроем проблем ни у кого не возникнет.

Из игроков отметил бы Акинфеева, молодежь сейчас хорошая: Чалов, Жамалетдинов, в общем, команда вырисовывается неплохая.

Я думаю, ЦСКА будет играть в свой привычный футбол, Ганчаренко им все объяснит, разжует, и все у «армейцев» будет нормально. Но вряд ли москвичи будут диктовать условия «Виктории», не думаю, что они сломя голову побегут вперед, все-таки это Лига чемпионов, к тому же игра на выезде. Это будет непростой матч.

ЦСКА, за который может болеть вся страна

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Все комментарии
Petr Makovenko
Petr Makovenko
сегодня в 13:45
С днём рождения, СуперМарио! Мы счастливы что ты в наших рядах! Дай Бог тебе здоровья и удачи!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:37
Надеюсь , что молодежь не ударит в грязь лицом!!!
Удачи ЦСКА!!! И очень бы хотелось , чтоб без травм.
cska plus
cska plus
сегодня в 13:36
Пожалуй соглашусь с Роланом.
Mi6
Mi6
сегодня в 13:25
Только победа
нечитайло
нечитайло
сегодня в 13:23
Ждём только побед
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