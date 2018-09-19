Ролан Гусев: «Думаю, ЦСКА не проиграет „Виктории“»

Бывший игрок ЦСКА Ролан Гусев поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Виктории».

Думаю, ЦСКА не проиграет. Скорее выиграет со счетом 2:1, они сейчас в очень хорошей форме. Мотивированы, конечно, обе команды, это Лига чемпионов, с настроем проблем ни у кого не возникнет.

Из игроков отметил бы Акинфеева, молодежь сейчас хорошая: Чалов, Жамалетдинов, в общем, команда вырисовывается неплохая.