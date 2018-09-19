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Мещеряков: «„Локомотив“ показал чуть ли не лучший футбол в этом сезоне»

сегодня, 10:55
ГалатасарайЛоготип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)3 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал выступление команды в гостевом матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем» (0:3).

На мой взгляд, результат не по игре. Качество игры было неплохое, «Локомотив» показал чуть ли не лучший футбол в этом сезоне, хотя и допускал ошибки, которые на этом уровне не прощаются. Тем не менее, я уверен, что мы можем смотреть в будущее с позитивом.

Все, кому дорог «Локомотив», сейчас должны поддержать клуб и тренерский штаб. Так что призываю болельщиков устроить на нашем стадионе такой приём, чтобы то, что было вчера в Турции, показалось несравнимым с нашей поддержкой.

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
сегодня в 12:40
Да лошье уже успокоилось - получили на халяву чемпионство, теперь 7 лет праздновать будут.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Abverin
сегодня в 11:42
Неудачей будет 7-0, как надоели эти липовые юбилейные.
Самой смешной неудачей было 4:0 в Минске от полупрофессиональной команды
Знатог
Знатог
сегодня в 11:15
Да, этот матч у Локомотива в еврокубках пока самый лучший.
Abverin
Abverin
сегодня в 11:12
Неудачей будет 7-0, как надоели эти липовые юбилейные.
Antonchik
Antonchik
сегодня в 11:07
Всё понятно, Локомотив поехал по пути спартака в никуда.
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