Мещеряков: «„Локомотив“ показал чуть ли не лучший футбол в этом сезоне»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал выступление команды в гостевом матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем» (0:3).

На мой взгляд, результат не по игре. Качество игры было неплохое, «Локомотив» показал чуть ли не лучший футбол в этом сезоне, хотя и допускал ошибки, которые на этом уровне не прощаются. Тем не менее, я уверен, что мы можем смотреть в будущее с позитивом.



Все, кому дорог «Локомотив», сейчас должны поддержать клуб и тренерский штаб. Так что призываю болельщиков устроить на нашем стадионе такой приём, чтобы то, что было вчера в Турции, показалось несравнимым с нашей поддержкой.