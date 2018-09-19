  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Италия. Серия A
  • Лига Чемпионов
  • Россия. ФНЛ
  • Англия. Чемпионшип
  • Армения. Премьер-лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Копа Судамерикана
  • Кубок Либертадорес
  • Россия. 2-й дивизион. Восток
  • Сербия. Суперлига
  • Юношеская Лига УЕФА
Лига чемпионов 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс -:- Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн -:- Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)Хоффенхайм - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз -:- Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус - - -
ГлавнаяНовости

Белоус: «„Локо“ мог как проиграть 0:5, так и сыграть вничью»

сегодня, 10:52
ГалатасарайЛоготип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)3 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Футбольный функционер Юрий Белоус подвел итоги матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Галатасарай» - «Локомотив» (3:0).

Знаете, футбол не всегда бывает справедлив. Результат нелогичный, хотя «Локомотив» мог проиграть и 0:5. Но с другой стороны, вполне могла случиться ничья. «Железнодорожникам» надо было реализовывать свои моменты, чего они не сделали. А играла наша команда, в принципе, неплохо. Были отрезки, когда «Локомотив» полностью преобладал над «Галатасараем» в плане своей игры, тем более на чужом поле. Это, в общем-то, внушает определённый оптимизм. Потому что впереди не только ответный матч с турками, но и встречи с другими командами группы. Которые «Локомотиву» по зубам.

На международной арене совсем другая мотивация. Мы видели, как играл в Стамбуле Фернандеш – замечательно, на мой взгляд. Многие футболисты «Локомотива» старались и будут стараться реализовать себя в континентальном турнире.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Геркус: «Разгром от „Галатасарая“ сильно бьет по нашим амбициям»
Сегодня, 12:43 2
Ролан Гусев: «Думаю, ЦСКА не проиграет „Виктории“»
Сегодня, 12:40 0
Чалов: «Игра с „Викторией“ будет тяжелой»
Сегодня, 11:21 3
Мещеряков: «„Локомотив“ показал чуть ли не лучший футбол в этом сезоне»
Сегодня, 10:55 5
Араторе: «Не вижу трагедии в том, что сейчас с командой происходит»
Сегодня, 10:15 2
Белоус: «Похоже, в „Спартаке“ многое устроено не совсем правильно»
Сегодня, 09:21 19
Обсудить
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:22
Ничьей там и не пахло.
galem72
galem72
сегодня в 11:21
"...футбол не всегда бывает справедлив, результат нелогичный..."

Чувствуются суперпатриотичные нотки в тексте этого "функционера". У нас всегда кто-то/что-то виноваты, какие-то третьи силы, но только не мы сами. ))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100