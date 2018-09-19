Белоус: «„Локо“ мог как проиграть 0:5, так и сыграть вничью»

Футбольный функционер Юрий Белоус подвел итоги матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Галатасарай» - «Локомотив» (3:0).

Знаете, футбол не всегда бывает справедлив. Результат нелогичный, хотя «Локомотив» мог проиграть и 0:5. Но с другой стороны, вполне могла случиться ничья. «Железнодорожникам» надо было реализовывать свои моменты, чего они не сделали. А играла наша команда, в принципе, неплохо. Были отрезки, когда «Локомотив» полностью преобладал над «Галатасараем» в плане своей игры, тем более на чужом поле. Это, в общем-то, внушает определённый оптимизм. Потому что впереди не только ответный матч с турками, но и встречи с другими командами группы. Которые «Локомотиву» по зубам.



На международной арене совсем другая мотивация. Мы видели, как играл в Стамбуле Фернандеш – замечательно, на мой взгляд. Многие футболисты «Локомотива» старались и будут стараться реализовать себя в континентальном турнире.