Ламела: «Кейн - не машина»

Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Ламела прокомментировал итоги матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером» (1:2) и заступился за нападающего «шпор» Харри Кейна.

Харри - не машина. Он много забивает. Да, две или три игры ему не удалось отличиться, но скоро это вновь произойдет.

Я не думаю, что Кейн должен забивать каждый матч. Эриксен забил в Милане, я забил «Ливерпулю». Сон забьет, Лукас забьет, всё давление не должно быть на Кейне. Забивать голы должна вся группа атаки.