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Лига чемпионов 2018/2019, 1 тур 1 X 2
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Ламела: «Кейн - не машина»

сегодня, 14:35
ИнтернационалеЛоготип футбольный клуб Интернационале (Милан)2 : 1Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Ламела прокомментировал итоги матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером» (1:2) и заступился за нападающего «шпор» Харри Кейна.

Харри - не машина. Он много забивает. Да, две или три игры ему не удалось отличиться, но скоро это вновь произойдет.

Я не думаю, что Кейн должен забивать каждый матч. Эриксен забил в Милане, я забил «Ливерпулю». Сон забьет, Лукас забьет, всё давление не должно быть на Кейне. Забивать голы должна вся группа атаки.

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Все комментарии
Одно слово румын
Одно слово румын
сегодня в 15:27
Максимум детский советский велик Лёвушка
dzvinka
dzvinka
сегодня в 15:18
почет уже выразил свое мнение - "хлам и д***мо"
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 15:10
Думаю, что Кейн забьет и вопросы снимет. Другое дело, что тут уже ясно, что он не топ-игрок все-таки... Характер ему мешает, вся эта беготня за статистикой и так далее.
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 15:04
верно, он резиновый мужик, а ламела баба.
аха-ха)
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