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Лига чемпионов 2018/2019, 1 тур 1 X 2
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Мончи: «„Реалу“ будет нелегко найти новые мотивы для победы в ЛЧ»

сегодня, 14:27

Спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи поделился мыслями о мотивации «Реала» в Лиге чемпионов. Напомним, что сегодня команды встретятся между собой в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Я считаю, когда команда выигрывает Лигу чемпионов три раза подряд, то ей нелегко найти новую мотивацию. 

Продажа Роналду может послужить мотивацией для команды, чтобы доказать всем, что они могут выиграть ЛЧ и без него. 

Ранее Мончи опроверг слухи о возможном переходе в «Барселону».

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Все комментарии
Hamman
Hamman
сегодня в 15:41
Не понимаю как может не хватить мотивации для того чтобы показать кто лучший в Европе?
Это у нас в России победителю РФПЛ на следующий год трудно себя мотивировать на защиту титула. А в таких грандах как Реал, Бавария, МЮ, Барселона, Ювентус с мотивацией всегда всё в порядке!
eleven LC
eleven LC
сегодня в 15:17
Реал вполне способен победить в лч 4-й раз подряд,но и соперники не дремлют,так что будет сложно!
Принцесса соккера
Принцесса соккера
сегодня в 15:15
Да и без мотивов выиграем, просто, буднично, как обычно.
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