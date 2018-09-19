Мончи: «„Реалу“ будет нелегко найти новые мотивы для победы в ЛЧ»

Спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи поделился мыслями о мотивации «Реала» в Лиге чемпионов. Напомним, что сегодня команды встретятся между собой в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Я считаю, когда команда выигрывает Лигу чемпионов три раза подряд, то ей нелегко найти новую мотивацию.