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«Галатасарай» отправил три безответных мяча в ворота «Локомотива»

вчера, 23:52
ГалатасарайЛоготип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)3 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

«Локомотив» уступил «Галатасараю» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Стамбул, стадион «Тюрк Телеком Арена»

«Галатасарай» - «Локомотив» 3:0 (1:0)
Голы: Родригес 9, Дердийок 67, Инан 90+4 (пенальти)

«Галатасарай»: Муслера, Азиз, Родригес (Инан 90+1), Дердийок (Оньекуру 82), Беланда (Майкон 73), Линнес, Донк, Н'Диайе, Акбаба, Фернандо, Нагатомо
Главный тренер: Терим Фатих.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев (Эдер 69), Чорлука, Кверквелия, Хеведес , Идову, Денисов, Крыховяк, Мануэл Фернандеш, Ал. Миранчук (Ан. Миранчук 86), Фарфан
Главный тренер: Семин Юрий.

Предупреждения: Чорлука 23, Н'Диайе 42, Идову 60, Фернандо 72, Н'Диайе 87, Денисов 88, Гильерме 90+3

Удаление: Н'Диайе 87

Судья: Рокки Джанлука.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

В другом матче в этой группе «Шальке» и «Порту» сыграли вничью.

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Все комментарии
Mangur
Mangur
сегодня в 01:00
Не плохо вздули Локо.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил fcspartak
сегодня в 00:54
Мой маленький друг) я конечно поминаю что по нынешним украинским учебникам ваша территория на пол Европы) но вот по источеским фактам там вся Украина вокруг Киева километров на 200)
Ахахахаха, это- класс, реализм!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
fcspartak
fcspartak ответил dimagas1
сегодня в 00:52
Мой маленький друг) я конечно поминаю что по нынешним украинским учебникам ваша территория на пол Европы) но вот по источеским фактам там вся Украина вокруг Киева километров на 200)
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 00:51
Самое противное, когда русский, начинает за сведомых топить, боясь мести салоедов.....
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 00:48
А вот и главный сведомый явился!
Meruzhan Hakobyan
Meruzhan Hakobyan
сегодня в 00:47
Что-то не так! "Галатасарай"- "ГИЛЬЕРМЕ" 3:0!!!
fcspartak
fcspartak ответил 10 seconds to stars
сегодня в 00:47
И что твой батя говорит?
Что типа войска типа самостийной республики бомбят по типа своей же территории. А она уже не ваша, вы ее про76и на майдане и в Одессе. И они справятся со всем что происходит.
Жан-Клод Ван Даг
Жан-Клод Ван Даг
сегодня в 00:44
Турки были на голову выше и поэтому победили.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 00:43
Что ты- "непечатное слово"!
10 seconds to stars
10 seconds to stars ответил fcspartak
сегодня в 00:42
У меня батя с Горловки, угадай за кого я буду в данном вопросе?
И что твой батя говорит?
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 00:42
Помнится этот сабаковод, с пеной у рта орал, что Ярмолка, получит скоро ЗМ. Ахахахаха!!!!!!!!!!!!!!!! Может и получит, тока мячом.
fcspartak
fcspartak ответил 10 seconds to stars
сегодня в 00:41
Ничего, лишь констатирую что называть украинцев салоедами как минимум глупый стереотип.
У меня батя с Горловки, угадай за кого я буду в данном вопросе?
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 00:39
Ты когда последний раз руки мыл, чистоплюй?
10 seconds to stars
10 seconds to stars ответил fcspartak
сегодня в 00:39
Ну дальше то чего? Я ем сало, пью водку, сплю с женщинами, медведя выгуливаю на поводке и в наморднике, когда холодно ушанку и ватник одеваю)
Ничего, лишь констатирую что называть украинцев салоедами как минимум глупый стереотип.
Sunny.
Sunny.
сегодня в 00:38
Юра Землянин на дизлайки подсел) Выражаешь мнение редакци что ли ?))
Димон Булыкин
Димон Булыкин
сегодня в 00:38
Очень странно. Вроде хорошие трансферы у Локо были летом: Хёведес, Крыховяк, Смолов (хоть и не играл сегодня). Сохранили всю прошлогоднюю команду. А начало сезона полностью провалено.
10 seconds to stars
10 seconds to stars
сегодня в 00:38
    fcspartak
    fcspartak ответил 10 seconds to stars
    сегодня в 00:37
    Немцы кстате вторая нация после датчан по упортеблению сала среди участников евро2012. Украина лишь 14. Выходит, Наполеон подо76 страну, в которой сейчас и живёт ахаха
    Ну дальше то чего? Я ем сало, пью водку, сплю с женщинами, медведя выгуливаю на поводке и в наморднике, когда холодно ушанку и ватник одеваю)
    Napoleon Bonapart
    Napoleon Bonapart
    сегодня в 00:37
    Ты лучше миску помой после своей собаки, а то както неприлично с грязной посудой в приличное общество.....
    10 seconds to stars
    10 seconds to stars ответил За адекватность
    сегодня в 00:37
    А Вам не кажется, что в новости про матч Галатасарая и Локомотива поднимать данные темы слегка неуместно?
    Дело ведь в том, что в лице этого индивида, Днепр это чуть ли не бандерштад, а Донецк колыбель русского мира. Хотя по сути, мы ничем особо друг от друга не отличаемся )) такие же два русскоязычных украинских города. Поэтому меня не удивляет что там есть люди с проукраинской позицией, более того, я знаю что их там полно!
    10 seconds to stars
    10 seconds to stars
    сегодня в 00:33
    Немцы кстате вторая нация после датчан по упортеблению сала среди участников евро2012. Украина лишь 14. Выходит, Наполеон подо76 страну, в которой сейчас и живёт ахаха
    За адекватность
    За адекватность ответил 10 seconds to stars
    сегодня в 00:32
    Почему эти товарищи не задаются вопрос, как в русском Днепре, где все говорят по русски, не обсырают украинцев и не лижут одно место России ))
    А Вам не кажется, что в новости про матч Галатасарая и Локомотива поднимать данные темы слегка неуместно?
    Sully
    Sully
    сегодня в 00:31
    проиграл Локомотив, а стыдно за спартак!
    Napoleon Bonapart
    Napoleon Bonapart ответил fcspartak
    сегодня в 00:30
    Ты не сравнивай нормальных людей и скакунов
    Человек, который своего пса на ВЫ называет, этого не поймёт.
    Napoleon Bonapart
    Napoleon Bonapart ответил fcspartak
    сегодня в 00:29
    Ты не сравнивай нормальных людей и скакунов
    +1000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    fcspartak
    fcspartak ответил 10 seconds to stars
    сегодня в 00:28
    Почему эти товарищи не задаются вопрос, как в русском Днепре, где все говорят по русски, не обсырают украинцев и не лижут одно место России ))
    Ты не сравнивай нормальных людей и скакунов
    Napoleon Bonapart
    Napoleon Bonapart ответил Antonchik
    сегодня в 00:27
    Содержать две позорные команды в еврокубках дорогое удовольствие.
    На 0:3, Локо точно не наиграл. А, Гилька- всегда был нестабильным.....
    10 seconds to stars
    10 seconds to stars ответил fcspartak
    сегодня в 00:26
    Шпион)
    Почему эти товарищи не задаются вопрос, как в русском Днепре, где все говорят по русски, не обсырают украинцев и не лижут одно место России ))
    Napoleon Bonapart
    Napoleon Bonapart
    сегодня в 00:25
    Смотрю салоеды так загадили ветку.
    NAZAR 007
    NAZAR 007 ответил 95-shishani-95
    сегодня в 00:25
    И как чемп России выше чемпа Турции находится?
    По одной игре выводы сложно делать. Посмотрим в ответке.
    Меня лично Сарай вообще не впечатлил. Они свои моменты
    использовали, а Локо играл вполне прилично, но сегодня не повезло.
    Концовка первого тайма и до середины второго вообще доминировал Локо,
    но второй гол в итоге все решил в пользу Галатасарая. А то, что их чемп ниже,
    доказывает статистика : вот когда войдут по рейтингу клубов в топ-шестерку,
    тогда и можно будет сравнивать. а пока в клубном они прилично отстают от нас.
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