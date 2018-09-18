«Галатасарай» отправил три безответных мяча в ворота «Локомотива»

«Локомотив» уступил «Галатасараю» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Стамбул, стадион «Тюрк Телеком Арена»
«Галатасарай» - «Локомотив» 3:0 (1:0)
Голы: Родригес 9, Дердийок 67, Инан 90+4 (пенальти)
«Галатасарай»: Муслера, Азиз, Родригес (Инан 90+1), Дердийок (Оньекуру 82), Беланда (Майкон 73), Линнес, Донк, Н'Диайе, Акбаба, Фернандо, Нагатомо
Главный тренер: Терим Фатих.
«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев (Эдер 69), Чорлука, Кверквелия, Хеведес , Идову, Денисов, Крыховяк, Мануэл Фернандеш, Ал. Миранчук (Ан. Миранчук 86), Фарфан
Главный тренер: Семин Юрий.
Предупреждения: Чорлука 23, Н'Диайе 42, Идову 60, Фернандо 72, Н'Диайе 87, Денисов 88, Гильерме 90+3
Удаление: Н'Диайе 87
Судья: Рокки Джанлука.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
В другом матче в этой группе «Шальке» и «Порту» сыграли вничью.
- Локомотив играл хорошо, ну очень хорошо, но счет 0:3 к сожалению!!!
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Вот и думай как это понять?!?
- Локомотив играл хорошо, ну очень хорошо, но счет 0:3 к сожалению!!!
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Вот и думай как это понять?!?