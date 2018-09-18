Дортмундская «Боруссия» с большим трудом обыграла «Брюгге»

Дортмундская «Боруссия» на последних минутах дожала «Брюгге» матче 1-го тура Лиги чемпионов.
Брюгге, стадион «Ян Брейдель»
«Брюгге» – «Боруссия» – 0:1 (0:0)
Гол: Пулишич 85
«Брюгге»: Летица, Митрович, Ритс, Денсвил, Пулен, Груневельд (Деннис 76), Вормер, Ванакен, Влитинк (Коолс 56), Воссен (Опенда 82), Уэсли
Главный тренер: Леко Иван.
«Боруссия»: Бюрки, Диалло, Аканджи, Шмельцер, Пищек, Гетце (Кагава 62), Витсель, Вайгль (Дахуд 84), Вольф, Ройс, Санчо (Пулишич 69)
Главный тренер: Фавр Люсьен.
Предупреждения: Вайгль 19, Кагава 90
В другом матче группы А «Атлетико» обыграл «Монако».