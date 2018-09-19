Нету: «У „Зенита“ в ЛЕ равная группа. Каждый может выйти в плей-офф»

Защитник «Зенита» Нету поделился ожиданиями от первого матча группового раунда Лиги Европы против «Копенгагена»,

У нас были собрания с тренерским штабом, так что немного узнали соперника. Сегодня после ужина у нас очередное командное собрание. На нем обсудим, как нам нужно действовать, чтобы завтра добиться победы.

У нас сильная команда. Но группа равная. И у каждого будет шанс на выход в плей-офф. Конечно, мы хотим показать свою силу в Европе. Завтра мы хотим удачно стартовать.