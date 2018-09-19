Каррера не тревожится за «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о венском «Рапиде», с которым его команде предстоит сыграть 20 сентября в рамках группового этапа Лиги Европы.

«Рапид» – молодой клуб с качественными футболистами. В нападении присутствуют хорошие игроки, которые могут пойти в обводку. Они играют в хороший футбол и опасны в контратаках. Поэтому мы не должны терять мяч на своей половине поля, потому что они очень опасны.

Что касается «Спартака», то у нас 14 очков в чемпионате – это на 6 очков больше, чем раньше. В прошлом году у нас было 13 пропущенных голов, а в этом – всего три. С моей стороны вообще нет никакой тревоги за «Спартак». Что происходит у «Рапида», я об этом не могу судить. Мы хотим хорошо выступить, потому что всегда играем на победу, и наша цель, естественно, выйти из группы.

Все, кто приехал, – они готовы играть. Сегодня на тренировке мы уделим внимание Ханни, потому что у других вообще проблем нет.

У нас нет ни возможности, ни времени, чтобы что-то менять. Стараемся работать над ошибками, которые совершаем, стараемся улучшать мелочи, и у нас нет намерений, чтобы что-то менять.