Каррера не тревожится за «Спартак»

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Россия. ФНЛ 2018/2019, 12 тур 1 X 2
19:30 60’ Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)Чертаново 1:0 Логотип футбольный клуб Луч (Владивосток)Луч 2.42 2.82 3.44
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов 3:0 Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь 1.189 5.60 26.00
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень 2:1 Логотип футбольный клуб СочиСочи - - -
19:00 89’ Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)Мордовия 1:3 Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник 1:1 Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск 1.26 4.80 17.50
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Краснодар-2Краснодар-2 0:3 Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавир 4:1 Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел 1.076 11.00 26.00
19:00 89’ Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний Новгород 0:1 Логотип футбольный клуб ХимкиХимки - - -
20:00 45’ Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика 0:0 Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сибирь (Новосибирск)Сибирь 0:1 Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 1 тур 1 X 2
20:00 45’ Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория 0:1 Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина 2.78 3.42 2.53
Лига чемпионов 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс 0:0 Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК 1.39 4.40 9.90
19:55 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн 1:2 Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)Хоффенхайм - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион 1.181 8.40 18.50
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 1.29 6.40 11.25
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз -:- Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед 5.50 3.88 1.72
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус - - -
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Каррера не тревожится за «Спартак»

сегодня, 19:16
РапидЛоготип футбольный клуб Рапид (Вена)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавтра в 19:55 Не начался

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о венском «Рапиде», с которым его команде предстоит сыграть 20 сентября в рамках группового этапа Лиги Европы.

«Рапид» – молодой клуб с качественными футболистами. В нападении присутствуют хорошие игроки, которые могут пойти в обводку. Они играют в хороший футбол и опасны в контратаках. Поэтому мы не должны терять мяч на своей половине поля, потому что они очень опасны.

Что касается «Спартака», то у нас 14 очков в чемпионате – это на 6 очков больше, чем раньше. В прошлом году у нас было 13 пропущенных голов, а в этом – всего три. С моей стороны вообще нет никакой тревоги за «Спартак». Что происходит у «Рапида», я об этом не могу судить. Мы хотим хорошо выступить, потому что всегда играем на победу, и наша цель, естественно, выйти из группы.

Все, кто приехал, – они готовы играть. Сегодня на тренировке мы уделим внимание Ханни, потому что у других вообще проблем нет.

У нас нет ни возможности, ни времени, чтобы что-то менять. Стараемся работать над ошибками, которые совершаем, стараемся улучшать мелочи, и у нас нет намерений, чтобы что-то менять.

«Рапид» и «Спартак» рассудят швейцарцы во главе с Сандро Шерером.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:18
Аталанта ждёт...
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 20:12
Удачи Спартаку .
post-navigator
post-navigator
сегодня в 20:07
Каррера всего лишь просил Глушакова не злоупотреблять самогоном.
В итоге как всегда был неправильно понят - и слит сам :))
Alista
Alista
сегодня в 20:01
В чемпионате никакого переживания, симонян всё устроит, а в Европе уже привыкли позориться, так чего нервы расшатывать.
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 19:59
Чего ему тревожится за Спартак? Физруку уже пофиг на Спартак. Гыгыгы
Serg3.12
Serg3.12
сегодня в 19:58
Посмотрим, что покажет команда
mangoх12
mangoх12
сегодня в 19:43
Зачем ему тревожиться если Федун с Егоровым все порешал
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 19:29
А чего ему тревожиться, зарплата так и так капает, а, если что, еще приличную неустойку можно получить и переехать наконец в нормальный клуб.
Олeневод
Олeневод
сегодня в 19:27
Каррера - да все мои пупсики в идеальной форме , всех порвём и бомжей и коней и .... извините , звонок из Бергамо
viv
viv
сегодня в 19:25
Ну что еще должно случиться,
Какие нам нужны примеры, чтобы понять, что гусь - не птица,
А наше счастье - не Каррера.
С ним нет полета и простора - одна украденная радость.
И сколько нужно нам позора, чтоб исчерпалась благодарность.
Мы можем и терпеть, и злиться - все с гуся как вода стекает.
И нет яиц от этой птицы,
И съесть нельзя, и не летает.
ABir
ABir
сегодня в 19:25
Дай Бог, чтобы все так и было
Aris
Aris
сегодня в 19:24
СМ его и не интересовал. Интерес есть к окладу. Команду развалил.
cska.78
cska.78
сегодня в 19:18
Чего физруку за пищевик тревожиться, Лампочкин и компания всегда помогут!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 19:18
Каррера не тревожится за «Спартак»
да ему плевать уже на пупсиков)
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