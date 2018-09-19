Фоменко: «О недооценке „Акхисара“ и речи быть не может»

Главный тренер «Краснодара» Олег Фоменко поделился ожиданиями от матча 1-го тура Лиги Европы против турецкого «Акхисара»,

Прогнозы перед игрой давать не совсем правильно, любая команда, которая играет на выезде, имеет шансы 50 на 50, поэтому завтрашний матч покажет, кто на что способен. Мы достаточно хорошо изучили соперника, у него есть определенные сильные стороны. То, что сейчас команда находится на последнем месте чемпионата Турции, это временное явление. Завоевав Кубок Турции в прошлом сезоне, команда показала, что очень хорошо выглядит, речи о недооценке быть не может.

Не думаю, что смена тренера скажется на игре команды соперника. Наоборот, когда в команде происходят такие перемены, то это придает дополнительную мотивацию. Будем готовиться.

Не думаю, что давление турецких трибун как-то может сказаться на игре. У нас уже есть опыт игры против турецких клубов, ты привыкаешь к этому шуму через 10 минут, а после эти же трибуны уже заряжают тебя эмоциями.