Непомнящий: «Если результата нет, то нужно принимать решительные действия»

75-летний российский специалист Валерий Непомнящий рассказал о своем решении уйти с поста главного тренера «Балтики».

Если результата нет, то нужно принимать решительные действия. В футболе, я считаю, прежде всего надо начинать с руководства, то есть с главного тренера. Поэтому принятое решение вполне логично.

Может быть, это банально прозвучит, но прежде всего я бы хотел поблагодарить тех, кто принимал решение о том, чтобы пригласить меня на работу в «Балтику».

Во-вторых, у меня было время проанализировать свою работу, подумать над своими действиями, и я понял, что все, что делалось, делалось правильно, но результата нет. Есть такая поговорка: «Взялся за гуж, не говори, что не дюж». Если успеха не последовало, то нужно думать, в чем проблема. Должен сказать, что если бы мне пришлось повторить заново проделанную работу, то все было бы именно так, как я и делал ранее. Просто клубок обстоятельств не позволил добиться нужного результата, которого ждали и болельщики, и работодатели. Поэтому нужно было оставить свой пост. И вдруг последовало предложение о сотрудничестве со стороны «Балтики», но уже в ином качестве. Сегодня гендиректором было официально принято решение: я остаюсь в «Балтике», но в качестве директора по развитию молодежного футбола.

Эта деятельность очень важна, на мой взгляд. «Балтика» — особый клуб, он, как и город, находится в изоляции, и поэтому особо важна подготовка собственных игроков. Уже сейчас в клубе делается все для того, чтобы в «Балтике» играли доморощенные игроки, и передо мной ставится задача укрепить работу в этом направлении. Я с удовольствием согласился на предлагаемую должность.

Какие у «Балтики» дальнейшие перспективы? По этому поводу я сказать ничего не могу.