Непомнящий: «Если результата нет, то нужно принимать решительные действия»

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Россия. ФНЛ 2018/2019, 12 тур 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)Чертаново -:- Логотип футбольный клуб Луч (Владивосток)Луч 2.06 3.30 3.78
18:30 35’ Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов 0:0 Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь 2.09 2.80 4.50
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень 2:1 Логотип футбольный клуб СочиСочи - - -
19:00 5’ Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)Мордовия 0:0 Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур - - -
18:30 34’ Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник 0:0 Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск 2.48 2.65 3.60
18:00 52’ Логотип футбольный клуб Краснодар-2Краснодар-2 0:3 Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 - - -
18:00 48’ Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавир 3:1 Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел 1.076 11.00 26.00
19:00 6’ Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний Новгород 0:0 Логотип футбольный клуб ХимкиХимки - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика -:- Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сибирь (Новосибирск)Сибирь 0:1 Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 1 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория -:- Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина 2.83 3.44 2.69
Лига чемпионов 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс -:- Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК 1.44 4.65 9.10
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн -:- Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)Хоффенхайм - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион 1.186 8.40 17.00
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 1.285 6.45 11.50
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз -:- Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед 5.40 3.84 1.74
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус - - -
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Непомнящий: «Если результата нет, то нужно принимать решительные действия»

сегодня, 17:38

75-летний российский специалист Валерий Непомнящий рассказал о своем решении уйти с поста главного тренера «Балтики».

Если результата нет, то нужно принимать решительные действия. В футболе, я считаю, прежде всего надо начинать с руководства, то есть с главного тренера. Поэтому принятое решение вполне логично.

Может быть, это банально прозвучит, но прежде всего я бы хотел поблагодарить тех, кто принимал решение о том, чтобы пригласить меня на работу в «Балтику».

Во-вторых, у меня было время проанализировать свою работу, подумать над своими действиями, и я понял, что все, что делалось, делалось правильно, но результата нет. Есть такая поговорка: «Взялся за гуж, не говори, что не дюж». Если успеха не последовало, то нужно думать, в чем проблема. Должен сказать, что если бы мне пришлось повторить заново проделанную работу, то все было бы именно так, как я и делал ранее. Просто клубок обстоятельств не позволил добиться нужного результата, которого ждали и болельщики, и работодатели. Поэтому нужно было оставить свой пост. И вдруг последовало предложение о сотрудничестве со стороны «Балтики», но уже в ином качестве. Сегодня гендиректором было официально принято решение: я остаюсь в «Балтике», но в качестве директора по развитию молодежного футбола.

Эта деятельность очень важна, на мой взгляд. «Балтика» — особый клуб, он, как и город, находится в изоляции, и поэтому особо важна подготовка собственных игроков. Уже сейчас в клубе делается все для того, чтобы в «Балтике» играли доморощенные игроки, и передо мной ставится задача укрепить работу в этом направлении. Я с удовольствием согласился на предлагаемую должность.

Какие у «Балтики» дальнейшие перспективы? По этому поводу я сказать ничего не могу.

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Все комментарии
hata
hata
сегодня в 18:39
Редкий случай когда главный сам подаёт в отставку
holms918
holms918
сегодня в 18:39
Несомненно.
Alista
Alista
сегодня в 17:45
Хватит уже, заслужи отдых.
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