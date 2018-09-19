Каррера: «Почему Глушаков и Ещенко не приехали в Вену? В ЛЕ „лавка“ короче»

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Россия. ФНЛ 2018/2019, 12 тур 1 X 2
19:30 60’ Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)Чертаново 1:0 Логотип футбольный клуб Луч (Владивосток)Луч 2.42 2.82 3.44
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов 3:0 Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь 1.189 5.60 26.00
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень 2:1 Логотип футбольный клуб СочиСочи - - -
19:00 88’ Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)Мордовия 1:3 Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник 1:1 Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск 1.26 4.80 17.50
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Краснодар-2Краснодар-2 0:3 Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавир 4:1 Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел 1.076 11.00 26.00
19:00 88’ Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний Новгород 0:1 Логотип футбольный клуб ХимкиХимки - - -
20:00 45’ Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика 0:0 Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сибирь (Новосибирск)Сибирь 0:1 Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 1 тур 1 X 2
20:00 45’ Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория 0:1 Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина 2.78 3.42 2.53
Лига чемпионов 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс 0:0 Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК 1.39 4.40 9.90
19:55 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн 1:2 Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)Хоффенхайм - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион 1.181 8.40 18.50
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 1.29 6.40 11.25
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз -:- Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед 5.50 3.88 1.72
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус - - -
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Каррера: «Почему Глушаков и Ещенко не приехали в Вену? В ЛЕ „лавка“ короче»

сегодня, 18:59
РапидЛоготип футбольный клуб Рапид (Вена)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавтра в 19:55 Не начался

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера объяснил отсутствие в заявке команды на матч Лиги Европы с «Рапидом» Дениса Глушакова и Андрея Ещенко.

Глушаков и Ещенко – часть московского «Спартака». Они не приехали, потому что в Лиге Европы «лавка» короче, потому что я сделал выбор в пользу других игроков, которые физически находятся в лучших кондициях. Почему они находятся в плохих кондициях? Для игры в футбол нужно хорошо себя чувствовать. Может, это зависит от тренировок. Нельзя всегда ощущать себя на все сто процентов.

Согласно слухам, Глушаков и Ещенко были отстранены от тренировок с командой, потому что лайкнули запись артиста Дмитрия Назарова, который раскритиковал Карреру в стихотворной форме.

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Все комментарии
Piter SpaM
Piter SpaM ответил Palex
сегодня в 20:18
Во всяком случае,более известный и более успешный,чем Карерра.
Я с этим не спорю. Чувак пытался сумничать позорным счётом в ЛЧ. Я ответил в этом же стиле. Если продолжить по чемпионству в юбилей Симоняна, то можно легко парировать сотней лямов на парочку игроков. Заметь что к твоему ответу где ты предложил аргументы против Карреры я ничего не пишу, хотя и не со всем согласен.
Palex
Palex ответил Piter SpaM
сегодня в 19:56
А Спалетти при 7-1 от МЮ норм тренер?
Во всяком случае,более известный и более успешный,чем Карерра.
Piter SpaM
Piter SpaM ответил Sunny.
сегодня в 19:46
7-0 это хорошая репутация , а в Юбилей Симонянки и Карпин бы чемпионство взял
А Спалетти при 7-1 от МЮ норм тренер?
Знатог
Знатог
сегодня в 19:40
В Лиге Европы «лавка» короче, а в бане лавка длиннее, хватит места и Денису и Андрею и подруге детства.
Sunny.
Sunny. ответил consol
сегодня в 19:40
Не знаю, у меня сложилось мнение, что Карерра рельно крут как тренер, ну просто посмотрите, что он выжил из Глушаковых в чемпионском сезоне.Просто звезду словили, а Карерра тренер европейский, и это у него карается.Уверен, Карерра совсем не физрук, для его репутации может следовало уйти из Спартака. В любом случае у него в следующем клубе все будет хорошо, мотиватор он жесткий, но парочку тройку зазведившихся игроков это уже не удивляет.
7-0 это хорошая репутация , а в Юбилей Симонянки и Карпин бы чемпионство взял
Олeневод
Олeневод
сегодня в 19:36
Хрен вы меня сожрёте и зулусы не помогут , я в баню больше не пойду , вы Антошку продали , да вы замучаетесь мне неустойку платить - вот перевод того что сказал Каррера
Palex
Palex ответил consol
сегодня в 19:35
Не знаю, у меня сложилось мнение, что Карерра рельно крут как тренер, ну просто посмотрите, что он выжил из Глушаковых в чемпионском сезоне.Просто звезду словили, а Карерра тренер европейский, и это у него карается.Уверен, Карерра совсем не физрук, для его репутации может следовало уйти из Спартака. В любом случае у него в следующем клубе все будет хорошо, мотиватор он жесткий, но парочку тройку зазведившихся игроков это уже не удивляет.
И что в нем крутого? Плохой тактик,плохо выстраивает игру,неудачно делает замены,слабо строит игру обороны,что странно,так как изначально бы взят для выстраивания обороны.Провалы в Европе-Ливерпуль,ПАОК и т.д.,унизительный проигрыш Тосно в кубке. Это так, навскидку.
ABir
ABir
сегодня в 19:34
Когда нечего показать на поле, начинаются подковерные игры. Жаль если эти заговоры действительно имеют место в Спартаке. Мы болеем, переживаем за любимую команду, а они занимаются сливами, заговорами, решениями своих материальных проблем неспортивными способами. Обидно, если это так
consol
consol
сегодня в 19:16
Не знаю, у меня сложилось мнение, что Карерра рельно крут как тренер, ну просто посмотрите, что он выжил из Глушаковых в чемпионском сезоне.Просто звезду словили, а Карерра тренер европейский, и это у него карается.Уверен, Карерра совсем не физрук, для его репутации может следовало уйти из Спартака.
В любом случае у него в следующем клубе все будет хорошо, мотиватор он жесткий, но парочку тройку зазведившихся игроков это уже не удивляет.
Sunny.
Sunny. ответил blitz
сегодня в 19:14
Ну что еще должно случиться, Какие нам нужны примеры, чтобы понять, что гусь - не птица, А наше счастье - не Каррера. С ним нет полета и простора - одна украденная радость. И сколько нужно нам позора, чтоб исчерпалась благодарность. Мы можем и терпеть, и злиться - все с гуся как вода стекает. И нет яиц от этой птицы, И съесть нельзя, и не летает.
Интресно как его перевели Каррере)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:11
Ну, теперь в Спартак-2. Согласно кондициям, тренированности и процентам.
Итальяшка закусил удила...
нечитайло
нечитайло
сегодня в 19:11
глушакова зря не взялиа
008Maximus
008Maximus
сегодня в 19:11
Опять из избы сор вынесли.
Игорь Денисов в Зените так же мутил.
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 19:11
Победы Спартаку .....
cska.78
cska.78
сегодня в 19:10
Дениску мог бы взять, погулял бы с венскими проститутками :)
blitz
blitz
сегодня в 19:09
Ну что еще должно случиться,
Какие нам нужны примеры, чтобы понять, что гусь - не птица,
А наше счастье - не Каррера.
С ним нет полета и простора - одна украденная радость.
И сколько нужно нам позора, чтоб исчерпалась благодарность.
Мы можем и терпеть, и злиться - все с гуся как вода стекает.
И нет яиц от этой птицы,
И съесть нельзя, и не летает.
VV V
VV V
сегодня в 19:09
А физрук-то гниловатый будет....правду испугался сказать.....
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 19:07
Не плохо затроллил))
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 19:06
Тонко. в зените лавка - не кончается. Браво))
Sunny.
Sunny.
сегодня в 19:03
Отмазка по итальянски ..
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