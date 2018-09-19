Каррера: «Почему Глушаков и Ещенко не приехали в Вену? В ЛЕ „лавка“ короче»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера объяснил отсутствие в заявке команды на матч Лиги Европы с «Рапидом» Дениса Глушакова и Андрея Ещенко.

Глушаков и Ещенко – часть московского «Спартака». Они не приехали, потому что в Лиге Европы «лавка» короче, потому что я сделал выбор в пользу других игроков, которые физически находятся в лучших кондициях. Почему они находятся в плохих кондициях? Для игры в футбол нужно хорошо себя чувствовать. Может, это зависит от тренировок. Нельзя всегда ощущать себя на все сто процентов.