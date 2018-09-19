Карбони: «„Юве“ должен быть внимательным, не стоит недооценивать оппонента»

Бывший защитник «Валенсии» Амадео Карбони прокомментировал предстоящий матч группового этапа Лиги чемпионов, в котором испанский клуб встретится с «Ювентусом».

Я думаю, что «Юве» - явный фаворит, но им предстоит проявить себя, чтобы выиграть. «Валенсия» не совсем удачно стартовала в чемпионате Испании, но Лига чемпионов - другая история.

«Ювентус» должен быть внимательным, не стоит недооценивать «Валенсию».