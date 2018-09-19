Лихтштайнер: «Лига Европы - это действительно хороший шанс проявить себя»

Защитник «Арсенала» Штефан Лихтштайнер поделился мнением об участии лондонской команды в Лиге Европы.
Одна вещь, которую я узнал в «Юве», - это уважение к каждому соревнованию. В последние четыре или пять лет мы в «Юве» старались бороться за все титулы, за все трофеи.
Конечно, Лига чемпионов - более гламурный титул, но Лига Европы - это действительно хороший шанс проявить себя и побороться за трофей.
Думаю, мы должны уважать все команды в этом соревновании.
Напомним, что завтра «Арсенал» встретится с «Ворсклой» в рамках группового этапа Лиги Европы.
Ранее главный тренер полтавской «Ворсклы» Василий Сачко поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы с лондонским «Арсеналом».