Ди Франческо: «Слишком частые ошибки не позволили нам огорчить „Реал“»

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо объяснил причины крупного поражения от «Реала» (0:3) в гостевом матче Лиги чемпионов.

В первом тайме нам пришлось тяжело. Сказался класс соперника. Они чересчур свободно владели мячом и легко врывались в зоны у наших ворот.

Жаль, что мы не смогли использовать свои шансы во время контратак. Мы допускали слишком много ошибок, и никак не могли отправить мяч в сетку ворот «Реала». Мы знали, что они дадут нам свободное пространство, но не смогли этим воспользоваться.

На результат повлияла не столько наша робость, сколько нехватка класса. Нельзя так легко отдавать мяч «Реалу», когда затем вам так тяжело забрать его себе.

Дело в принятии правильных решений. Мы должны понимать, когда нужно побежать вперёд, а когда остаться на позиции.

«Рома» играла против команды, которая намного превосходит нас в классе, и мы это знали. В прошлом сезоне наши игроки добились больших успехов, так что это естественно, что мы ожидаем от них большего.