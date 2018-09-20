Фернандиньо: «Ни разу не подумал, что „Сити“ будет легко в этой группе»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Европы
  • Кубок Либертадорес
  • США. МЛС
  • Украина. Кубок
  • Катар. Старс Лига
  • Копа Судамерикана
Лига Европы 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал -:- Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс 1.37 5.20 10.25
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард 1.33 5.56 10.50
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел -:- Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 3.70 3.32 2.15
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб МарсельМарсель -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф 1.63 4.45 5.50
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб РеннРенн -:- Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец 1.45 4.70 8.50
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К -:- Логотип футбольный клуб АстанаАстана - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ -:- Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 1.285 6.35 11.75
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб ГенкГенк -:- Логотип футбольный клуб МальмеМальме 1.57 4.23 6.13
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 5.00 4.00 1.75
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Види (Секешфехервар)Види -:- Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК -:- Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих 1.97 3.61 3.94
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург 1.96 3.80 3.80
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Русенборг (Тронхейм)Русенборг 1.49 4.42 7.46
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П -:- Логотип футбольный клуб БордоБордо - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла 1.12 10.50 32.35
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДюделанжДюделанж -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан 18.00 7.60 1.20
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис - - -
ГлавнаяНовости

Фернандиньо: «Ни разу не подумал, что „Сити“ будет легко в этой группе»

сегодня, 05:34
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити1 : 2Логотип футбольный клуб ЛионЛионМатч завершен

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо прокомментировал поражение от «Лиона» (1:2) в домашнем поединке группового этапа Лиги чемпионов.

С моей точки зрения, это трудная группа, и я ни разу не подумал, что нам будет легко. «Лион» это доказал.

Учитывая ошибки, которые в том числе допускал и я, мы должны вычеркнуть первый тайм из своей памяти. Мы пытались реабилитироваться во второй половине встречи, изменить счёт на табло, но было слишком поздно.

Теперь нам остаётся смириться с этим и отправиться в гости к «Хоффенхайму», чтобы попытаться добыть победу там, а затем и в оставшихся четырёх матчах.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Ковач: «Хотел, чтобы Санчеш сделал дубль, но он забил только один мяч»
Сегодня, 06:32 0
Погба: «Важно получать удовольствие от игры. Это отличный день для МЮ»
Сегодня, 06:10 0
Ди Франческо: «Слишком частые ошибки не позволили нам огорчить „Реал“»
Сегодня, 05:53 1
Бэйл: «„Реал“ всегда будет „Реалом“, кто бы его ни покидал»
Сегодня, 05:18 1
Моуриньо: «Погба подустал в концовке, но сегодня он показал свой класс»
Сегодня, 05:09 0
Стоунз: «Мы ужасно разочарованы»
Сегодня, 04:52 1
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100