Фернандиньо: «Ни разу не подумал, что „Сити“ будет легко в этой группе»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо прокомментировал поражение от «Лиона» (1:2) в домашнем поединке группового этапа Лиги чемпионов.

С моей точки зрения, это трудная группа, и я ни разу не подумал, что нам будет легко. «Лион» это доказал.

Учитывая ошибки, которые в том числе допускал и я, мы должны вычеркнуть первый тайм из своей памяти. Мы пытались реабилитироваться во второй половине встречи, изменить счёт на табло, но было слишком поздно.

Теперь нам остаётся смириться с этим и отправиться в гости к «Хоффенхайму», чтобы попытаться добыть победу там, а затем и в оставшихся четырёх матчах.