«Лион» пожизненно запретил фанату посещать матчи за нацистское приветствие

сегодня, 17:19

Камеры зафиксировали, как один из болельщиков «Лиона» использовал нацистское приветствие, празднуя победу команды над «Манчестер Сити» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов (2:1). Кадры быстро разлетелись по соцсетям и вызвали широкий общественный резонанс.

Узнав о случившемся, руководство «Лиона» приняло решение пожизненно запретить фанату посещать матчи команды.

Стоит отметить, что многие поклонники французского клуба осудили поведение прославившегося болельщика.