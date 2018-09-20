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Лига Европы 2018/2019, 1 тур 1 X 2
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19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел -:- Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 3.75 3.47 2.09
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19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб РеннРенн -:- Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец 1.78 3.48 5.85
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К -:- Логотип футбольный клуб АстанаАстана - - -
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22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург 2.07 3.61 3.61
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Русенборг (Тронхейм)Русенборг 1.51 4.23 7.46
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П -:- Логотип футбольный клуб БордоБордо - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла 1.11 10.02 36.15
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДюделанжДюделанж -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан 10.75 5.90 1.32
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис - - -
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«Лион» пожизненно запретил фанату посещать матчи за нацистское приветствие

сегодня, 17:19
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити1 : 2Логотип футбольный клуб ЛионЛионМатч завершен

Камеры зафиксировали, как один из болельщиков «Лиона» использовал нацистское приветствие, празднуя победу команды над «Манчестер Сити» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов (2:1). Кадры быстро разлетелись по соцсетям и вызвали широкий общественный резонанс.

Узнав о случившемся, руководство «Лиона» приняло решение пожизненно запретить фанату посещать матчи команды.

Стоит отметить, что многие поклонники французского клуба осудили поведение прославившегося болельщика.

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Все комментарии
Любимец
Любимец
сегодня в 18:20
Такие зиги все болельщики на стадионе кидают, просто у чувака рука уже устала, вот и угол наклона появился!
Zimmer
Zimmer
сегодня в 18:02
Всё правильно.
Rattlehead
Rattlehead ответил sihafazatron
сегодня в 17:52
у них пол команды негров, а он зигу кидает)
Так и в рядах Вермахта были негры)
Jum13
Jum13
сегодня в 17:43
2009-й год. На матче в Казани на занятом спартаковскими болельщиками секторе появился баннер "С юбилеем дедушка 120", с изображением свастики в центре цифры "0". Таким образом, фанаты отметили 120-летний юбилей со дня рождения Гитлера.

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Остаётся загадкой - почему Федун не поступил так же и продолжает потворствовать спартаковским неонацистам?

2013-й год. Устроившие беспорядки фанаты ФК "Спартак" размахивали флагом со свастикой в Ярославле.

Alista
Alista
сегодня в 17:37
Фашизм не пройдет.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 17:23
у них пол команды негров, а он зигу кидает)
berda2003
berda2003
сегодня в 17:23
В хохляндии в таком случае, трибуны всегда будут пустые!
Jum13
Jum13
сегодня в 17:23
Теперь может спокойно за спартак болеть - там такое даже приветсвуется
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