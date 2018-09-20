«Лион» пожизненно запретил фанату посещать матчи за нацистское приветствие

Камеры зафиксировали, как один из болельщиков «Лиона» использовал нацистское приветствие, празднуя победу команды над «Манчестер Сити» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов (2:1). Кадры быстро разлетелись по соцсетям и вызвали широкий общественный резонанс.
Узнав о случившемся, руководство «Лиона» приняло решение пожизненно запретить фанату посещать матчи команды.
Стоит отметить, что многие поклонники французского клуба осудили поведение прославившегося болельщика.
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Остаётся загадкой - почему Федун не поступил так же и продолжает потворствовать спартаковским неонацистам?
2013-й год. Устроившие беспорядки фанаты ФК "Спартак" размахивали флагом со свастикой в Ярославле.
https://www.youtube.com/watch?v=DiBo4B5UuDM
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Остаётся загадкой - почему Федун не поступил так же и продолжает потворствовать спартаковским неонацистам?
2013-й год. Устроившие беспорядки фанаты ФК "Спартак" размахивали флагом со свастикой в Ярославле.