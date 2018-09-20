«Рапид» - «Спартак»: стартовые составы

«Рапид» и «Спартак» объявили стартовые составы на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Отметим, что против «красно-белых» сыграет нападающий «Краснодара» Андрей Иван, которого арендовал «Рапид».
«Рапид»: Штребингер, Мюльдур, Барач, Зоннляйтнер, Потцман, Шваб, Любичич, Иван, Кнасмюллнер, Мург, Алар.
«Спартак»: Максименко, Мельгарехо, Джикия, Боккетти, Рассказов, Фернандо, Роша, Тимофеев, Зобнин, Ломовицкий, Зе Луиш.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Идем на таран! «Спартак», «Зенит» и «Краснодар» берут старт в Лиге Европы