«Рапид» - «Спартак»: стартовые составы

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Лига Европы 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал -:- Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс 1.47 4.40 8.90
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард 1.33 5.56 10.02
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел -:- Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 3.75 3.47 2.09
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб МарсельМарсель -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф 1.69 4.15 5.30
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб РеннРенн -:- Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец 1.78 3.48 5.85
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К -:- Логотип футбольный клуб АстанаАстана - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ -:- Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 1.29 6.10 12.25
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб ГенкГенк -:- Логотип футбольный клуб МальмеМальме 1.57 4.23 6.13
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 6.95 4.25 1.56
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Види (Секешфехервар)Види -:- Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК -:- Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих 1.98 3.47 4.04
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург 2.07 3.61 3.61
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Русенборг (Тронхейм)Русенборг 1.51 4.23 7.46
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П -:- Логотип футбольный клуб БордоБордо - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла 1.11 10.02 36.15
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДюделанжДюделанж -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан 10.75 5.90 1.32
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис - - -
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«Рапид» - «Спартак»: стартовые составы

сегодня, 18:37
РапидЛоготип футбольный клуб Рапид (Вена)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак19:55 Не начался

«Рапид» и «Спартак» объявили стартовые составы на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Отметим, что против «красно-белых» сыграет нападающий «Краснодара» Андрей Иван, которого арендовал «Рапид».

«Рапид»: Штребингер, Мюльдур, Барач, Зоннляйтнер, Потцман, Шваб, Любичич, Иван, Кнасмюллнер, Мург, Алар.

«Спартак»: Максименко, Мельгарехо, Джикия, Боккетти, Рассказов, Фернандо, Роша, Тимофеев, Зобнин, Ломовицкий, Зе Луиш.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

Идем на таран! «Спартак», «Зенит» и «Краснодар» берут старт в Лиге Европы

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Все комментарии
cska.78
cska.78 ответил orbit22rus
сегодня в 19:00
цска спас очко, а Игарь - нет :с До скольки на этот раз считаем? До 40 дотянем? Или Игарюшка на новый рекорд пойдет?
Пищевик ничего спасти не может - Саввиди с позором выбросил из ЛЧ!
ekliziast
ekliziast ответил parallels
сегодня в 19:00
а где?
Тебе в рифму ответить?
orbit22rus
orbit22rus ответил cska.78
сегодня в 18:57
7:0
цска спас очко, а Игарь - нет :с
До скольки на этот раз считаем? До 40 дотянем? Или Игарюшка на новый рекорд пойдет?
falloutfun
falloutfun
сегодня в 18:57
Давайте парни!Верим в вас!
viv
viv
сегодня в 18:57
Дожили, Спартак да же в прямом эфире стыдятся показывать.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 18:52
поехали за победой
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 18:51
Австрийцы рады, что им в группу попалась такая слабая команда, как спартак.
ziborock
ziborock ответил parallels
сегодня в 18:50
а где?
Там же где и Фалькао!
А ведь Валера предупреждал!)))
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 18:47
Победы Спартаку .
Alista
Alista
сегодня в 18:46
Иван припомнит пупсикам нечестное судейство в Краснодаре.
juchok
juchok ответил parallels
сегодня в 18:45
даже мясному каналу стыдно показывать спартак в детское время! ночью в записи только. 65+)
да не, броу, премьер покажет, но меня это уже конкретно бесит смотреть по выходным условный Енисей-КС, а не топ матчи, все им денег мало
Antonchik
Antonchik
сегодня в 18:44
Как стыдно за спартак заранее, тем более за лайкнутого кареру.
parallels
parallels ответил juchok
сегодня в 18:43
вперед Спартак! матч-тв не покажет я так понял?
даже мясному каналу стыдно показывать спартак в детское время! ночью в записи только. 65+)
Sergus
Sergus
сегодня в 18:42
Рассказов с педрошей штук пять принесут максимушке.
juchok
juchok
сегодня в 18:41
вперед Спартак!

матч-тв не покажет я так понял?
parallels
parallels
сегодня в 18:41
а где?
cska.78
cska.78
сегодня в 18:41
7:0
parallels
parallels
сегодня в 18:39
    Hesus_4erez_us
    Hesus_4erez_us
    сегодня в 18:39
    Не-ахти какой состав... страшно за Спартак
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