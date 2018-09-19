«Рома» включила 19-летнего Дзаньоло в стартовый состав на матч с «Реалом»

«Реал» и «Рома» определились со стартовыми составами на первый матч группового раунда Лиги чемпионов.
«Реал»: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Каземиро, Кроос, Модрич, Иско, Бэйл, Бензема.
«Рома»: Ульсен, Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов, Дзаньоло, Н'Зонзи, Де Росси, Эль-Шаарави, Джеко, Юндер.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
В параллельной встрече группы G сыграют «Виктория» и ЦСКА. Чешская и российская команды также объявили стартовые составы.
У наших вон Винисиус,под ажиотаж в Кастилье вес набирает =XD.
У наших вон Винисиус,под ажиотаж в Кастилье вес набирает =XD.