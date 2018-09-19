«Рома» включила 19-летнего Дзаньоло в стартовый состав на матч с «Реалом»

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Россия. ФНЛ 2018/2019, 12 тур 1 X 2
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)Чертаново 1:1 Логотип футбольный клуб Луч (Владивосток)Луч 1.165 6.20 26.00
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов 3:0 Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь 1.189 5.60 26.00
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень 2:1 Логотип футбольный клуб СочиСочи - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)Мордовия 1:4 Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник 1:1 Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск 1.26 4.80 17.50
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Краснодар-2Краснодар-2 0:3 Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавир 4:1 Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел 1.076 11.00 26.00
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний Новгород 1:1 Логотип футбольный клуб ХимкиХимки - - -
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика 1:1 Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сибирь (Новосибирск)Сибирь 0:1 Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 1 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория 1:1 Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина 8.90 4.15 1.44
Лига чемпионов 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс 3:0 Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК 1.143 7.20 30.00
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн 2:2 Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)Хоффенхайм - - -
22:00 29’ Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика 0:1 Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария - - -
22:00 29’ Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 0:1 Логотип футбольный клуб ЛионЛион 1.181 7.70 14.00
22:00 Идет первый тайм, 30’ Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 0:0 Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 1.285 6.30 9.00
22:00 Идет первый тайм, 30’ Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П 1:0 Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
22:00 30’ Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз 0:0 Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед 5.00 3.92 1.69
22:00 Идет первый тайм, 29’ Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия 0:0 Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус - - -
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«Рома» включила 19-летнего Дзаньоло в стартовый состав на матч с «Реалом»

сегодня, 20:55
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)0 : 0Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаИдет первый тайм

«Реал» и «Рома» определились со стартовыми составами на первый матч группового раунда Лиги чемпионов.

«Реал»: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Каземиро, Кроос, Модрич, Иско, Бэйл, Бензема.

«Рома»: Ульсен, Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов, Дзаньоло, Н'Зонзи, Де Росси, Эль-Шаарави, Джеко, Юндер.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

В параллельной встрече группы G сыграют «Виктория» и ЦСКА. Чешская и российская команды также объявили стартовые составы.

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Все комментарии
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 22:09
Нежданчик
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 21:18
Походу Навас-Куртуа будут по 2 матча стоять по очереди...
No problem
No problem
сегодня в 21:12
Смело.
У наших вон Винисиус,под ажиотаж в Кастилье вес набирает =XD.
Reneg
Reneg
сегодня в 21:04
неожиданно.
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