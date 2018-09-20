Фанатов «Спартака» пускают на стадион «Рапида», несмотря на запрет

сегодня, 19:23

Болельщики «Спартака» в данные минуты безо всяких проблем приходят на венский стадион «Альянц», где местный «Рапид» проведет матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «красно-белых». Напомним, УЕФА запретил болельщикам московского клуба посещать сегодняшний матч, и даже «Спартак» призвал своих поклонников не приходить на поединок.

И все же фанаты, судя по всему, игру посетят. Австрийские стюарды разводят руками и говорят, что не видят повода не пропускать болельщиков, если те купили билеты. Паспорта у поклонников «Спартака» не проверяют.