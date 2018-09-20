Фанатов «Спартака» пускают на стадион «Рапида», несмотря на запрет

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Лига Европы 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 45’ Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал 1:0 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс 1.163 7.90 16.25
19:55 Идет первый тайм, 45’ Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В 0:0 Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М - - -
19:55 43’ Логотип футбольный клуб СевильяСевилья 2:1 Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард 1.34 5.56 10.50
19:55 Идет первый тайм, 45’ Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 0:1 Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 3.80 3.47 2.05
19:55 44’ Логотип футбольный клуб МарсельМарсель 1:0 Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф 1.32 5.75 8.60
19:55 45’ Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 1:0 Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон - - -
19:55 45’ Логотип футбольный клуб РеннРенн 1:0 Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец 1.79 3.54 4.85
19:55 Идет первый тайм, 45’ Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К 1:1 Логотип футбольный клуб АстанаАстана - - -
19:55 44’ Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ 0:0 Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 1.35 5.15 8.90
19:55 44’ Логотип футбольный клуб ГенкГенк 1:0 Логотип футбольный клуб МальмеМальме 1.56 4.32 6.32
19:55 44’ Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК 0:1 Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 6.45 3.68 1.61
19:55 45’ Логотип футбольный клуб Види (Секешфехервар)Види 0:1 Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК -:- Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих 1.99 3.47 4.04
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург 2.15 3.56 3.47
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Русенборг (Тронхейм)Русенборг 1.51 4.23 7.08
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П -:- Логотип футбольный клуб БордоБордо - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла 1.11 10.97 36.15
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДюделанжДюделанж -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан 10.75 5.90 1.32
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис - - -
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Фанатов «Спартака» пускают на стадион «Рапида», несмотря на запрет

сегодня, 19:23
РапидЛоготип футбольный клуб Рапид (Вена)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакИдет первый тайм

Болельщики «Спартака» в данные минуты безо всяких проблем приходят на венский стадион «Альянц», где местный «Рапид» проведет матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «красно-белых». Напомним, УЕФА запретил болельщикам московского клуба посещать сегодняшний матч, и даже «Спартак» призвал своих поклонников не приходить на поединок.

И все же фанаты, судя по всему, игру посетят. Австрийские стюарды разводят руками и говорят, что не видят повода не пропускать болельщиков, если те купили билеты. Паспорта у поклонников «Спартака» не проверяют.

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Все комментарии
mat73
mat73
сегодня в 20:39
Молодцы стюарды австрийские!
VV V
VV V
сегодня в 20:25
    Klassе
    Klassе
    сегодня в 20:17
    Там где Спартак всегда высший класс и люкс. По другому же быть не может. Это же не Томь или цска какое нибудь
    Abverin
    Abverin
    сегодня в 20:14
    Потом обвинят в расизме.
    RIR68
    RIR68
    сегодня в 20:08
    как бы это потом не вылилось в штраф и новую дисквалификацию.
    Инородный Семиноль
    Инородный Семиноль
    сегодня в 20:03
    ВЕРНЫЕ ФАНАТЫ ИДУТ ПОСМОТРЕТЬ НА ВЕРНЫЙ ПОЗОР
    Sergus
    Sergus
    сегодня в 20:02
    Пускают для посмеяться.
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 19:51
    Рискуют, очередная подстава.
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответил Duke_dp
    сегодня в 19:51
    Да понятно зачем пускают. Чтобы потом условку в реалку превратить и получит Мясо санкции по полной. Все что угодно сделают, лишь подна94 России. А фанаты идиоты. Попросили же не приходить по человечески.
    И впрямь - это очень похоже на провокацию!
    морозз
    морозз ответил Биргер
    сегодня в 19:49
    Спартак - полчаса до начала позора
    Это у тебя на аве Баклан?
    cska.78
    cska.78
    сегодня в 19:42
    Подставят болелы хряков пищевик!
    Duke_dp
    Duke_dp
    сегодня в 19:40
    Да понятно зачем пускают.
    Чтобы потом условку в реалку превратить и получит Мясо санкции по полной.
    Все что угодно сделают, лишь подна94 России.
    А фанаты идиоты.
    Попросили же не приходить по человечески.
    cska1948
    cska1948 ответил oFANATo
    сегодня в 19:40
    Зря пускают, потом пожалеют.
    Вовсе не зря, а преднамеренно. Так как в гостях, в Москве, есть шанс сыграть при пустых трибунах, если болелы СпаМа позволят себе вольности.
    Биргер
    Биргер
    сегодня в 19:31
    Спартак - полчаса до начала позора
    oFANATo
    oFANATo
    сегодня в 19:29
    Зря пускают, потом пожалеют.
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 19:27
    Провести Рапидушку!
    EAGuar As
    EAGuar As
    сегодня в 19:27
    Комментировать ... Победы Спартаку .
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 19:26
    Даже "Австрийские стюарды" ржут над УЕФОЙ..........
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