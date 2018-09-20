Прядкин: «РФС обсудит реформу молодежного первенства 25 сентября»

сегодня, 12:56

Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что РФС обсудит реформу молодежного первенства на профильном комитете 25 сентября. Ранее сообщалось, что РПЛ проведет реформу молодежного первенства и планирует создать лигу для игроков до 20 или 21 года, сезон-2018/19 будет переходным.