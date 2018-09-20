Прядкин: «РФС обсудит реформу молодежного первенства 25 сентября»

Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что РФС обсудит реформу молодежного первенства на профильном комитете 25 сентября. Ранее сообщалось, что РПЛ проведет реформу молодежного первенства и планирует создать лигу для игроков до 20 или 21 года, сезон-2018/19 будет переходным.
На 25 число назначено заседание комитета профессионального футбола, куда входят представители всего профессионального футбольного сообщества. На нем уже будет окончательно сделан вывод, какой возраст будет U-19 , U-20 или U-21. Рабочие моменты на этом заседании и будут решены.