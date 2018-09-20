Варюшин: «Формально арбитр правильно отменил гол Жамалетдинова»

Бывший арбитр Вячеслав Варюшин оценил работу судей в матчах «Виктория Пльзень» – ЦСКА и «Валенсия» – «Ювентус», которые вчера состоялись в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Формально арбитр встречи «Виктория» – ЦСКА правильно отменил гол Жамалетдинова. Фернандес по инерции сбил защитника «Виктории», он спиной упал. Но сбил – значит нарушение правил, не в мяч же играл, а в игрока. Если смотреть по существу, то нападающий просто не видел игрока. Сам боролся за мяч и упал. Это игровой момент. Объективно, игра была ничейная. Бастьен мог и одиннадцатиметровый не давать, но тоже формально правильно рассудил ситуацию.



Что касается удаления Роналду в матче с «Валенсией», то мне кажется, он словесно неправильно высказался или жест непозволительный сделал. Судьи относятся к этому очень строго. Видимо, что-то высказал, выбросил неприличную реплику. По самому моменту нарушения – можно было обойтись жёлтой карточкой.