Варюшин: «Формально арбитр правильно отменил гол Жамалетдинова»

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Лига Европы 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал -:- Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс 1.37 5.05 10.75
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард 1.32 5.65 10.97
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел -:- Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 3.66 3.28 2.15
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб МарсельМарсель -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф 1.60 4.45 5.85
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб РеннРенн -:- Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец 1.49 4.40 8.20
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К -:- Логотип футбольный клуб АстанаАстана - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ -:- Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 1.28 6.40 12.00
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб ГенкГенк -:- Логотип футбольный клуб МальмеМальме 1.58 4.13 6.13
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 5.85 4.05 1.66
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Види (Секешфехервар)Види -:- Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК -:- Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих 1.99 3.51 3.94
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург 2.07 3.61 3.56
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Русенборг (Тронхейм)Русенборг 1.50 4.51 7.27
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П -:- Логотип футбольный клуб БордоБордо - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла 1.11 10.50 34.25
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДюделанжДюделанж -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан 13.00 6.05 1.285
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис - - -
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Варюшин: «Формально арбитр правильно отменил гол Жамалетдинова»

сегодня, 12:33

Бывший арбитр Вячеслав Варюшин оценил работу судей в матчах «Виктория Пльзень» – ЦСКА и «Валенсия» – «Ювентус», которые вчера состоялись в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Формально арбитр встречи «Виктория» – ЦСКА правильно отменил гол Жамалетдинова. Фернандес по инерции сбил защитника «Виктории», он спиной упал. Но сбил – значит нарушение правил, не в мяч же играл, а в игрока. Если смотреть по существу, то нападающий просто не видел игрока. Сам боролся за мяч и упал. Это игровой момент. Объективно, игра была ничейная. Бастьен мог и одиннадцатиметровый не давать, но тоже формально правильно рассудил ситуацию.

Что касается удаления Роналду в матче с «Валенсией», то мне кажется, он словесно неправильно высказался или жест непозволительный сделал. Судьи относятся к этому очень строго. Видимо, что-то высказал, выбросил неприличную реплику. По самому моменту нарушения – можно было обойтись жёлтой карточкой.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:26
Игрок ударил по мячу, а потом попал в игрока. Чистый гол. Спасибо хоть в конце судья все исправил. После этого претензий особо к нему нет.
Завтра
Завтра
сегодня в 13:25
"не в мяч же играл"
Вот такие вот "зрячие" арбитры у нас. А мы удивляемся....
Goger90
Goger90
сегодня в 12:56
Какой нападающий? Какой "не в мяч играл"? Ты этот матч через кривое зеркало смотрел, клоун?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 12:47
Свой свояка всегда защитит. Марио играл в мяч и отдал результативный пас после чего произошло столкновение. Гол по сути отменил судья за воротами, в функции которого входит только констатация взятия ворот в спорных момента. Такова истина, увы.
Мысыктар
Мысыктар
сегодня в 12:42
а ну Варюшин, понятно
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