Бердыев: «Для нас игра против „Арсенала“ будет интересная и тяжелая»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал о подготовке к матчу 8-го тура РПЛ против тульского «Арсенала».

Что можно рассказать про «Арсенал»? По крайней мере по сравнению с первыми играми команда играет более уверенно. В последней игре достаточно хорошо сыграла в атаке, есть эмоциональный подъем. То есть команда обретает уверенность, для нас игра будет интересная и тяжелая.

Все ли здоровы? Цаллагов, скорее всего, не будет участвовать. Под вопросом Могилевец, но надеемся, что будет участвовать в игре. Остальные готовятся.