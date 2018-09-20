Джан извинился за свои слова о женщинах

Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан решил извиниться за свои слова о женщинах, когда он комментировал удаление Криштиану Роналду в матче Лиги чемпионов против «Валенсии». «Это красная карточка? Только за то, что он потрепал оппонента за волосы? Мы же не женщины, давайте играть в футбол», - сказал футболист после встречи.

Хочу воспользоваться моментом и прояснить свои высказывания после вчерашней игры. Мои слова после удаления Криштиану вызвали некоторое недопонимание. Хочу заявить, что я ни в коем случае не хотел оскорбить женщин, женский футбол или равенство в любой форме.

Каждый, кто знает меня, знает и о том, что я уважаю женщин и уважаю равенство. Я хотел заступиться за своего товарища по команде, которого удалили несправедливо, что могло повлиять на исход игры.

Приношу искренние извинения, если какой-либо из моих комментариев причинил какой-либо вред.