Сольбаккен: «„Зенит“ - отличная команда. У них всё проработано»

Рулевой «Копенгагена» Столе Сольбаккен подвел итоги встречи с «Зенитом» (1:1) в 1-м туре группового раунда Лиги Европы.

«Зенит» - отличная команда с чётким планом игры. У них всё проработано. Соперник знал, чего хочет в любой ситуации во время матча. У нас было больше шансов, чем мы реализовали. Играли хорошо, пока не сравняли счёт. Слишком увлеклись погоней за вторым голом, часто теряли мяч – качество нашего футбола из-за этого упало.

Сотириу провёл классный матч, он использовал свои шансы. Было правильным решением поставить его в состав.