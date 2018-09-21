Сарри: «Я не могу зарядить уверенностью Морату»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал трудовую победу над ПАОКом в 1-м туре группового этапа Лиги Европы (1:0), а также очередной блеклый матч Альваро Мораты.

Морате нужно почувствовать уверенность, забить один, два или три гола. Сам я не могу зарядить его уверенностью. Надеюсь, что в будущем я смогу ему помочь. Но уверенность можно вернуть, только забивая голы.

Полагаю, что мы сыграли очень хорошо, контролировали игру все 90 минут, создали много голевых возможностей. Я очень рад, что мы набрали три очка, но недоволен результатом.