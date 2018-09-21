  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Чемпионшип
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Копа Судамерикана
  • Кубок Либертадорес
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Япония. J-Лига 1
Франция. Лига 1 2018/2019, 6 тур 1 X 2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб МонакоМонако -:- Логотип футбольный клуб НимНим 1.75 3.94 4.80
ГлавнаяНовости

Сарри: «Я не могу зарядить уверенностью Морату»

сегодня, 00:30
ПАОКЛоготип футбольный клуб ПАОК (Салоники)0 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал трудовую победу над ПАОКом в 1-м туре группового этапа Лиги Европы (1:0), а также очередной блеклый матч Альваро Мораты.

Морате нужно почувствовать уверенность, забить один, два или три гола. Сам я не могу зарядить его уверенностью. Надеюсь, что в будущем я смогу ему помочь. Но уверенность можно вернуть, только забивая голы.

Полагаю, что мы сыграли очень хорошо, контролировали игру все 90 минут, создали много голевых возможностей. Я очень рад, что мы набрали три очка, но недоволен результатом.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Сольбаккен: «„Зенит“ - отличная команда. У них всё проработано»
Сегодня, 00:56 1
Джан извинился за свои слова о женщинах
Вчера, 21:17 8
Мариу: «Я понимаю свист болельщиков „Интера“»
Вчера, 20:04 1
Почеттино: «Уверен, в ближайшее время Кейн снова начнет забивать»
Вчера, 19:52 7
Спаллетти: «Горжусь, что мне удалось вернуть „Интер“ в Лигу чемпионов»
Вчера, 19:31 4
Погба: «Моуриньо доверяет мне исполнять пенальти»
Вчера, 18:25 1
Обсудить
Все комментарии
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
сегодня в 01:32
Но ты можешь его вышвырнуть
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100