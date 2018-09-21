Кузяев: «Ничья на выезде с „Копенгагеном“ – это хороший результат»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев в эфире канала «Матч Премьер» подвёл итоги выездной встречи с «Копенгагеном» в рамках 1-го тура групповой стадии Лиги Европы (1:1).

Силы у меня есть, и проводить матчи в плотном графике – это наша работа. Никаких проблем с тем, чтобы проводить игры каждые три-четыре дня, нет. Потихонечку наигрываем связи с Маркизио, и я думаю, что с каждой игрой будем всё лучше и лучше узнавать друг друга.

Я считаю, что счёт 1:1 в гостях у «Копенгагена» – это неплохой результат. Могли бы, конечно, удержать победу, но «Копенгаген» – это тоже непростой соперник. Так что ничья на выезде – результат хороший.