Ерохин: «Ничья для „Зенита“ сродни поражению»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин подвёл итоги выездной игры с «Копенгагеном» в 1-м туре группового этапа Лиги Европы (1:1).

С учётом всего случившегося сегодня на футбольном поле такой результат можно назвать приемлемым для «Зенита»?

Независимо от соперника мы хотим побеждать в каждой игре. Ничья для нас сродни поражению, мы хотели победить сегодня, были моменты, могли забить, но таков результат. Будем двигаться дальше.

Конкретно вы в паре моментов могли решить исход матча. Что пошло не так?

В одном из моментов судья заметил нарушение, не засчитал гол, а в конце матча мяч далеко отпустил, не рассчитал чуть-чуть.

Сил не хватало в концовке матча?

Наверное, и это сказалось. Был момент, но, к сожалению, не реализовал.

Сергей Семак сказал, что во втором тайме «Зенит» сыграл даже лучше, чем в первом. Согласны?

Думаю, что да, потому что во втором тайме мы лучше осуществляли выход из обороны, контроль мяча был получше. В первом тайме в основном за счёт забросов за спину играли, поэтому в этом плане было получше.