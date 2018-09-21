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Ерохин: «Ничья для „Зенита“ сродни поражению»

сегодня, 01:07
КопенгагенЛоготип футбольный клуб Копенгаген1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин подвёл итоги выездной игры с «Копенгагеном» в 1-м туре группового этапа Лиги Европы (1:1).

С учётом всего случившегося сегодня на футбольном поле такой результат можно назвать приемлемым для «Зенита»?

Независимо от соперника мы хотим побеждать в каждой игре. Ничья для нас сродни поражению, мы хотели победить сегодня, были моменты, могли забить, но таков результат. Будем двигаться дальше. 

Конкретно вы в паре моментов могли решить исход матча. Что пошло не так?

В одном из моментов судья заметил нарушение, не засчитал гол, а в конце матча мяч далеко отпустил, не рассчитал чуть-чуть. 

Сил не хватало в концовке матча?

 Наверное, и это сказалось. Был момент, но, к сожалению, не реализовал. 

Сергей Семак сказал, что во втором тайме «Зенит» сыграл даже лучше, чем в первом. Согласны?

 Думаю, что да, потому что во втором тайме мы лучше осуществляли выход из обороны, контроль мяча был получше. В первом тайме в основном за счёт забросов за спину играли, поэтому в этом плане было получше.

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