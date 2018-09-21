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Джикия: «Отдадим все силы, чтобы добиться положительного результата с ЦСКА»

сегодня, 02:15
РапидЛоготип футбольный клуб Рапид (Вена)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Защитник «Спартака» Георгий Джикия дал комментарий после выездного матча с «Рапидом» (0:2) в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы и поделился ожиданиями от предстоящего дерби с ЦСКА.

Прежде всего, сегодня хотелось бы сказать спасибо болельщикам, которые приехали нас поддержать. Для нас это очень важно.

Что касается игры с ЦСКА, то могу заверить, что мы отдадим все силы, чтобы добиться положительного результата.

Напомним, УЕФА запретил фанатам «Спартака» посещать гостевую встречу с «Рапидом», но болельщики «красно-белых» всё равно были допущены на стадион.

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Bekelman55
Bekelman55
сегодня в 02:46
у вас силы есть? ахахах
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