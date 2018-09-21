Джикия: «Отдадим все силы, чтобы добиться положительного результата с ЦСКА»

сегодня, 02:15

Защитник «Спартака» Георгий Джикия дал комментарий после выездного матча с «Рапидом» (0:2) в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы и поделился ожиданиями от предстоящего дерби с ЦСКА .

Прежде всего, сегодня хотелось бы сказать спасибо болельщикам, которые приехали нас поддержать. Для нас это очень важно. Что касается игры с ЦСКА , то могу заверить, что мы отдадим все силы, чтобы добиться положительного результата.