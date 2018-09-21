Нету: «Во 2-м тайме датчанам удалось реализовать свой единственный момент»

Защитник «Зенита» Луиш Нету подвёл итоги ничейной игры на выезде с «Копенгагеном» (1:1) в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

Сегодня была непростая игра, мы неплохо начали, хоть и играли под постоянным давлением соперника. Забили первый гол и ушли на перерыв, после чего хозяевам удалось реализовать единственный созданный момент.

Думаю, сегодня мы были лучше соперника и могли забить ещё и победить, но ничего не поделаешь – остаётся довольствоваться ничьей и стараться играть лучше. Сегодня все старались показать свой максимум, играть компактно, но не смогли достичь победы.

Впереди у нас матч с «Локо», теперь все мысли только о нём. В Лиге Европы нам предстоит сыграть ещё пять матчей – достаточно возможностей, чтобы доказать, что мы сильны, поэтому, думаю, что всё будет нормально.