Семак: «У „Зенита“ были моменты. Но результат по игре»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги первого матча группового этапа Лиги Европы против «Копенгагена» (1:1).

Как и говорили перед игрой, группа достаточно равная. Таким получился и матч. К сожалению, не забили второй мяч и не выиграли. Были у нас моменты. Но результат по игре.

Здесь вопрос принятия решений. Из-под прессинга надо как-то выходить. Даже когда выносил Лунев, мы не могли зацепиться за мяч. Это правда. Надо отдать должное сопернику. Но и нам есть над чем работать, чтобы двигаться вперед.