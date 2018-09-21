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Семак: «У „Зенита“ были моменты. Но результат по игре»

сегодня, 00:21
КопенгагенЛоготип футбольный клуб Копенгаген1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги первого матча группового этапа Лиги Европы против «Копенгагена» (1:1).

Как и говорили перед игрой, группа достаточно равная. Таким получился и матч. К сожалению, не забили второй мяч и не выиграли. Были у нас моменты. Но результат по игре.

Здесь вопрос принятия решений. Из-под прессинга надо как-то выходить. Даже когда выносил Лунев, мы не могли зацепиться за мяч. Это правда. Надо отдать должное сопернику. Но и нам есть над чем работать, чтобы двигаться вперед.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:29
Копенгаген - опытная команда, но все равно удивили качеством игры!!! И бегут, и техничны и физически хорошо.
Жаль что Питер не выиграл, хотя по большому счету ничья - закономерный результат.
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