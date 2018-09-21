Бекао: «Ганчаренко нас приободрил и завел. Это помогло перевернуть матч»

сегодня, 14:59

Защитник ЦСКА Родриго Бекао рассказал о словах Виктора Ганчаренко в перерыве матча Лиги чемпионов с «Викторией». «Армейцы» проигрывали со счетом 0:2, но в итоге забили дважды во втором тайме.