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Бекао: «Ганчаренко нас приободрил и завел. Это помогло перевернуть матч»

сегодня, 14:59
ВикторияЛоготип футбольный клуб Виктория (Пльзень)2 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Защитник ЦСКА Родриго Бекао рассказал о словах Виктора Ганчаренко в перерыве матча Лиги чемпионов с «Викторией». «Армейцы» проигрывали со счетом 0:2, но в итоге забили дважды во втором тайме.

Пришлось ли тренеру в перерыве встряхнуть команду? Это нормально при счете 0:2. Команда нуждалась в уколе позитивной энергетики. Тренер его сделал. Он нас приободрил, завел, и на второй тайм мы вышли с совершенно другим настроем. Это помогло перевернуть матч.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:26
То что Витя справляется с такой тяжелой ситуацией, говорит о его высокопрофессиональных качествах!!!
Удачи армейцам в дальнейшем.
drug01
drug01
сегодня в 16:22
Роль этого тренера очень велика!
Биргер
Биргер
сегодня в 16:21
Первый тайм просто провалили , но надеюсь 23-го отрапидите розетконосых!
Jum13
Jum13 ответил Caniggia
сегодня в 16:14
Короче, пока пи...лей вам не вставили, играть нормально вы не начали.
Это нормальная практика )))
Мне в таких моментах всегда вспоминается выражение Газзаева про академиков с тросточками )))
Caniggia
Caniggia
сегодня в 16:01
Короче, пока пи...лей вам не вставили, играть нормально вы не начали.
cska plus
cska plus
сегодня в 15:53
Если в точности делать всё, что говорит Михайлыч, то всё будет Ок.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 15:50
Крепким словцом мотивировал команду в перерыве))
Номер 1 на этом проэкте
Номер 1 на этом проэкте
сегодня в 15:44
Ганчаренко - это тренер , ни как каррейра - физрук , баньку не пообещал с глушаковым , всё!!! игра не пошла
cska.78
cska.78
сегодня в 15:14
Проявили характер - хорошо конечно, но нужно было сразу так играть!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:01
Почему с 1-й минуты не завел?
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