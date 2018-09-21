Бекао: «Ганчаренко нас приободрил и завел. Это помогло перевернуть матч»

Защитник ЦСКА Родриго Бекао рассказал о словах Виктора Ганчаренко в перерыве матча Лиги чемпионов с «Викторией». «Армейцы» проигрывали со счетом 0:2, но в итоге забили дважды во втором тайме.
Пришлось ли тренеру в перерыве встряхнуть команду? Это нормально при счете 0:2. Команда нуждалась в уколе позитивной энергетики. Тренер его сделал. Он нас приободрил, завел, и на второй тайм мы вышли с совершенно другим настроем. Это помогло перевернуть матч.
Удачи армейцам в дальнейшем.
Удачи армейцам в дальнейшем.
Мне в таких моментах всегда вспоминается выражение Газзаева про академиков с тросточками )))
Мне в таких моментах всегда вспоминается выражение Газзаева про академиков с тросточками )))