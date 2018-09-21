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Веденеев сделал прогноз на матч «Зенит» - «Локомотив»

сегодня, 08:41
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив23.09.2018 в 16:30 Не начался

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев поделился ожиданиями от встречи «сине-бело-голубых» и «Локомотива» в 8-м туре РПЛ.

Игроки у Семака сейчас в хорошей форме. Хотя по Оренбургу такого и не скажешь. Когда команда действительно в хорошем состоянии, ей все равно, как играть - через два на третий или через три на четвертый. Но состав-то у «Зенита» ограничен - в обойме те же самые игроки, что и в чемпионате выходят, на лавке всего семеро. Поэтому, как будут себя чувствовать игроки, так и станут играть.

Функционал «Локомотива» тоже сложно сейчас достоверно оценить. «Железнодорожники»-то форму как раз не набрали - или нагрузки большие были летом, или у них просто эмоциональный спад после прошлого чемпионского сезона.  Мне вообще сейчас не очень нравится, как играет «Локомотив». Необходимого темпа, чтобы иметь преимущество в движении или в игровом плане, у них просто нет. Последний матч в Стамбуле показал, что хорошие отрезки они в силах выдавать, но у Семина нет на сегодняшний день быстрых игроков. 

Склоняюсь к ничьей. Причем безголевой. У «Зенита» тоже некому будет забивать, поскольку обороняться у Семина умеют, они максимально осложнят зенитовцам завершения атак. 

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Все комментарии
ndedov
ndedov
сегодня в 09:54
Посмотрим матч, но думаю, что будет боевая ничья.
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 09:51
Локо выиграет 2или3-0
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:43
Локомотив - минус Крыховяк....
Зенит - плюс Маркизио...

Думаю Зенит победит...
Вымпел чемпионства у обладателей желательно забрать в первом круге....)))
Да и "мстю" за прошлогодний "казус" никто не отменял.......
112910415
112910415
сегодня в 09:16
грубо ошибся в прогнозе..
самуил кац 1
самуил кац 1 ответил Питерский Пивасик
сегодня в 09:03
2-0 хозяева изич
В прошлом году то-же самое писал ?
самуил кац 1
самуил кац 1
сегодня в 09:03
Купили 40 тюленей и состав " ограничен" ? Смешно !
andre_can
andre_can
сегодня в 08:55
"...на лавке - семеро"...так еще дублеры есть, Зенит-2...прстэ, когда уже Наши местные заиграют???
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 08:45
Победа хозяев однозначно. Гыгыгы
Питерский Пивасик
Питерский Пивасик
сегодня в 08:42
2-0 хозяева изич
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