Веденеев сделал прогноз на матч «Зенит» - «Локомотив»

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев поделился ожиданиями от встречи «сине-бело-голубых» и «Локомотива» в 8-м туре РПЛ .

Игроки у Семака сейчас в хорошей форме. Хотя по Оренбургу такого и не скажешь. Когда команда действительно в хорошем состоянии, ей все равно, как играть - через два на третий или через три на четвертый. Но состав-то у «Зенита» ограничен - в обойме те же самые игроки, что и в чемпионате выходят, на лавке всего семеро. Поэтому, как будут себя чувствовать игроки, так и станут играть.

Функционал «Локомотива» тоже сложно сейчас достоверно оценить. «Железнодорожники»-то форму как раз не набрали - или нагрузки большие были летом, или у них просто эмоциональный спад после прошлого чемпионского сезона. Мне вообще сейчас не очень нравится, как играет «Локомотив». Необходимого темпа, чтобы иметь преимущество в движении или в игровом плане, у них просто нет. Последний матч в Стамбуле показал, что хорошие отрезки они в силах выдавать, но у Семина нет на сегодняшний день быстрых игроков.

Склоняюсь к ничьей. Причем безголевой. У «Зенита» тоже некому будет забивать, поскольку обороняться у Семина умеют, они максимально осложнят зенитовцам завершения атак.