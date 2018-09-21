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Бекао: «Если ЦСКА не хватит класса в игре со „Спартаком“, проявим характер»

сегодня, 13:40
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак23.09.2018 в 19:00 Не начался

Защитник ЦСКА Родриго Бекао поделился ожиданиями от встреча «армейцев» и «Спартака» в 8-м туре РПЛ.

Знаю ли, что для болельщиков ЦСКА значит дерби со «Спартаком»? Да-да, я в курсе, что это русское «класико». Понятно, что и ЦСКА, и «Спартак» очень хотят победить в супердерби. Убеждён, что наша команда как следует сконцентрирована, собрана и мотивирована перед матчем. Если понадобится выиграть на классе, постараемся его проявить. Если этого не хватит, приложим силу воли, характер и будем на зубах вытаскивать игру.

Знаком ли со спартаковскими соотечественниками – Фернандо, Адриано и Рошей? Пока нет. Адриано провоцирует соперников? Если у него стиль игры такой, что я могу сделать? Значит, мне нужно не попасть в этот капкан.

Команды рассудит Сергей Карасев

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Все комментарии
LOpp
LOpp ответил cska plus
сегодня в 14:51
спартак на голову слабее Виктории, у них нет ни класса а тем более характера, у них есть федун с чемоданчиком и егоровым, с этим бороться сложнее.
так то матч будет судить гинеровский прихвостень - Сергей Карасев.
LOpp
LOpp
сегодня в 14:50
ох не повезло цска. Спартак будет злой после двух поражений.
сарказм если че.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:44
Не люблю прогнозы!!!
Удачи армейцам, а там как бог даст!!!
cska plus
cska plus
сегодня в 14:36
спартак на голову слабее Виктории, у них нет ни класса а тем более характера, у них есть федун с чемоданчиком и егоровым, с этим бороться сложнее.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 14:15
Бекао наркоман? Какого класса? Это после матчей ЕК класс появился у наших клубов? Не смешите.
pomor45
pomor45
сегодня в 14:08
Там ещё и судья может характер проявить.
cska.78
cska.78
сегодня в 14:07
Удачи парни! Нужно обыграть игрушку Федуна!
ОлегаТэ
ОлегаТэ
сегодня в 13:59
Судя по игре с Викторией с характером у ЦСКА всё в порядке. Класс? Класс Спартака все мы видели что в играх в РПЛ этого сезона, что в последнем матче с Рапидом. Не давайте пищевикам возможностей на стандарты - с игры они забивать разучились. =))))))
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 13:49
Такой Спартак обыграть, труда не составит.
Jum13
Jum13
сегодня в 13:49
Ну удачи вам ребята! Принесите победу ЦСКА!!!
Морозовский
Морозовский
сегодня в 13:46
А если и характера не хватит? Пьяному - море по колено, можно попробовать!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:42
У ЦСКА характер сейчас просматривается, у Спартака нет.
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