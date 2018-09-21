Бекао: «Если ЦСКА не хватит класса в игре со „Спартаком“, проявим характер»

Защитник ЦСКА Родриго Бекао поделился ожиданиями от встреча «армейцев» и «Спартака» в 8-м туре РПЛ .

Знаю ли, что для болельщиков ЦСКА значит дерби со «Спартаком»? Да-да, я в курсе, что это русское «класико». Понятно, что и ЦСКА , и «Спартак» очень хотят победить в супердерби. Убеждён, что наша команда как следует сконцентрирована, собрана и мотивирована перед матчем. Если понадобится выиграть на классе, постараемся его проявить. Если этого не хватит, приложим силу воли, характер и будем на зубах вытаскивать игру.

Знаком ли со спартаковскими соотечественниками – Фернандо, Адриано и Рошей? Пока нет. Адриано провоцирует соперников? Если у него стиль игры такой, что я могу сделать? Значит, мне нужно не попасть в этот капкан.