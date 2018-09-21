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Червиченко: «Пиарщик, получивший пост президента „Локо“, занимается не тем»

сегодня, 08:59

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от матчей ЦСКА и «Локомотива» в Лиге чемпионов. «Армейцы» добыли волевую ничью в матче с «Викторией», а «железнодорожники» разгромно уступили «Галатасараю».

ЦСКА сыграл просто блестяще. Мне сперва казалось, что вообще есть некая шизофрения русофобская в Европе, что нас начали душить судьи на уровне футбола. Мяч, забитый Фернандесом, как могли не засчитать? Защитник врезается в нашего бразильца, наносит ему травму, а потом судья не засчитывает гол! Я был в шоке. Тогда мне показалось, что началась «тромбовка» наших команд. Но потом был назначен пенальти в пользу ЦСКА. Вроде как по делу, но ведь можно было его и не поставить. «Армейцы» молодцы, так придавили соперника и добились своего. Это был почти подвиг.

Что касается «Локомотива», то там другая история. Заслуженному тренеру выносят мозг и не дают нормально работать. Пиарщик, получивший пост президента, занимается не тем. Это шапито. Отсюда и проблемы «Локомотива», который пока что вообще не может себя собрать. Просто надо понимать, что первично: сам футбол или люди, которые вокруг. Надо просто дать Палычу спокойно работать, тогда все будет в порядке.

Я считаю, что российские клубы выступили не хуже, чем могли. Думал, что ЦСКА обыграет чехов, а на «Спартак» и «Локомотив» особых надежд не было. Ничейки разве что могли зацепить. И «Спартак», и «Локомотив» находятся не в лучшем состоянии, даже в худшем за последние годы. А вот «Краснодар» - молодцы. И «Зениту» немножко не повезло: будь удачливее Ерохин - привезли бы победу из Дании. Начали мы неплохо, главное не растерять своего и набрать максимум очков в домашних матчах в следующем туре.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:14
Всё по делу........
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 10:12
Когда Андрей Ч. говорит не о Спартаке, у него не плохо получается!
А про Геркуса вообще в точку. Мешает Палычу работать в Локо, этот Геркус.(
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 09:59
клубный футбол в России всё ниже и ниже плинтуса становится и это будет так постоянно игроки высокого класса к нам не едут а эти пенсионеры или всякие легионеры которые есть приезжают срубить бабла и все а тут еще лимит который мешает развиваться нашим молодым игрокам свежий пример Миранчуки контракты улучшили купили себе Бентли и нахрен им пыжиться стараться тем паче непонятно за что получили и ЗМСы
За адекватность
За адекватность
сегодня в 09:42
"Я считаю, что российские клубы выступили не хуже, чем могли." У наших клубов не было ни одного соперника из топ 5. С учетом того, что Россия на 6 месте в рейтинге, выступили плохо, опять же мое субъективное мнение.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 09:38
"Просто надо понимать, что первично: сам футбол или люди," Поздновато поняли, для Вас первичны были деньги. А так, в принципе, более менее адекватные слова. ИМХО.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 09:35
ну кто - то - кого - то должен критиковать из этого около футбольного круги..
Одно слово румын
Одно слово румын
сегодня в 09:30
Червяк один всегда знает, что и как надо делать, а мозгов при этом имеет не больше чем его собратья в наполненной землёй консервной банке из рыбацкой сумки
Sunny.
Sunny.
сегодня в 09:18
прикольный дядька
Sergus
Sergus
сегодня в 09:12
Всё расписано по делу.
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