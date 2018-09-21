Червиченко: «Пиарщик, получивший пост президента „Локо“, занимается не тем»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от матчей ЦСКА и «Локомотива» в Лиге чемпионов. «Армейцы» добыли волевую ничью в матче с «Викторией», а «железнодорожники» разгромно уступили «Галатасараю».
ЦСКА сыграл просто блестяще. Мне сперва казалось, что вообще есть некая шизофрения русофобская в Европе, что нас начали душить судьи на уровне футбола. Мяч, забитый Фернандесом, как могли не засчитать? Защитник врезается в нашего бразильца, наносит ему травму, а потом судья не засчитывает гол! Я был в шоке. Тогда мне показалось, что началась «тромбовка» наших команд. Но потом был назначен пенальти в пользу ЦСКА. Вроде как по делу, но ведь можно было его и не поставить. «Армейцы» молодцы, так придавили соперника и добились своего. Это был почти подвиг.
Что касается «Локомотива», то там другая история. Заслуженному тренеру выносят мозг и не дают нормально работать. Пиарщик, получивший пост президента, занимается не тем. Это шапито. Отсюда и проблемы «Локомотива», который пока что вообще не может себя собрать. Просто надо понимать, что первично: сам футбол или люди, которые вокруг. Надо просто дать Палычу спокойно работать, тогда все будет в порядке.
Я считаю, что российские клубы выступили не хуже, чем могли. Думал, что ЦСКА обыграет чехов, а на «Спартак» и «Локомотив» особых надежд не было. Ничейки разве что могли зацепить. И «Спартак», и «Локомотив» находятся не в лучшем состоянии, даже в худшем за последние годы. А вот «Краснодар» - молодцы. И «Зениту» немножко не повезло: будь удачливее Ерохин - привезли бы победу из Дании. Начали мы неплохо, главное не растерять своего и набрать максимум очков в домашних матчах в следующем туре.
А про Геркуса вообще в точку. Мешает Палычу работать в Локо, этот Геркус.(
А про Геркуса вообще в точку. Мешает Палычу работать в Локо, этот Геркус.(