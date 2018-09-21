Червиченко: «Пиарщик, получивший пост президента „Локо“, занимается не тем»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от матчей ЦСКА и «Локомотива» в Лиге чемпионов. «Армейцы» добыли волевую ничью в матче с «Викторией», а «железнодорожники» разгромно уступили «Галатасараю».

ЦСКА сыграл просто блестяще. Мне сперва казалось, что вообще есть некая шизофрения русофобская в Европе, что нас начали душить судьи на уровне футбола. Мяч, забитый Фернандесом, как могли не засчитать? Защитник врезается в нашего бразильца, наносит ему травму, а потом судья не засчитывает гол! Я был в шоке. Тогда мне показалось, что началась «тромбовка» наших команд. Но потом был назначен пенальти в пользу ЦСКА . Вроде как по делу, но ведь можно было его и не поставить. «Армейцы» молодцы, так придавили соперника и добились своего. Это был почти подвиг.

Что касается «Локомотива», то там другая история. Заслуженному тренеру выносят мозг и не дают нормально работать. Пиарщик, получивший пост президента, занимается не тем. Это шапито. Отсюда и проблемы «Локомотива», который пока что вообще не может себя собрать. Просто надо понимать, что первично: сам футбол или люди, которые вокруг. Надо просто дать Палычу спокойно работать, тогда все будет в порядке.