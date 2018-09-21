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Нисимура: «Я хочу многому научиться у Ганчаренко»

сегодня, 12:34

Новичок ЦСКА Такума Нисимура рассказал о работе под руководством Виктора Ганчаренко.

Пока я не до конца разобрался в стратегии и тактике команды. Но тренер ЦСКА отличается тем, что много разговаривает с игроками. Со мной в том числе. Однажды он подошёл ко мне и посоветовал мне хороший японский ресторан! Если серьёзно, то я хочу многому научиться у Ганчаренко.

Как жил в России полторы недели без переводчика? Всё время был с агентом, который великолепно владеет английским. Так что в магазинах или кафе проблем не было, обошлось без неловкостей. 

Благодаря Михаилу (переводчик ЦСКА) мне стало намного проще в ежедневной рутине. А на тренировках ничего не поменялось. Раньше Максим Головлёв переводил мне на английский. Хотя и английский у меня не лучший.

Японский форвард заключил с «армейцами» четырехлетний контракт.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
сегодня в 13:06
Надо на деле проверить япончика.
Bekelman55
Bekelman55 ответил Leha-ha50
сегодня в 12:59
Давай , Такума, быстрее вливайся в коллектив!!! Здоровая конкуренция еще никому не вредила!!! Ждем на поле !!!
Благо Абель сейчас выбыл.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:51
Давай , Такума, быстрее вливайся в коллектив!!! Здоровая конкуренция еще никому не вредила!!!
Ждем на поле !!!
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