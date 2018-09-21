Нисимура: «Я хочу многому научиться у Ганчаренко»

Новичок ЦСКА Такума Нисимура рассказал о работе под руководством Виктора Ганчаренко.

Пока я не до конца разобрался в стратегии и тактике команды. Но тренер ЦСКА отличается тем, что много разговаривает с игроками. Со мной в том числе. Однажды он подошёл ко мне и посоветовал мне хороший японский ресторан! Если серьёзно, то я хочу многому научиться у Ганчаренко.

Как жил в России полторы недели без переводчика? Всё время был с агентом, который великолепно владеет английским. Так что в магазинах или кафе проблем не было, обошлось без неловкостей.