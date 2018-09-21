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Ташуев: «Такое чувство, что „Зенит“ продолжил в ЛЕ чемпионат России»

сегодня, 08:50
КопенгагенЛоготип футбольный клуб Копенгаген1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Российский специалист Сергей Ташуев подвел итоги матча «Зенита» и «Копенгагена» в 1-м туре группового этапа Лиги Европы.

Было видно, что «Зенит» сильнее «Копенгагена». Но, извините за каламбур, питерцы играли не с позиции силы, а на классе. Возможно, как раз это и помешало. Такое ощущение, что зенитовцы по инерции продолжили в Лиге Европы первенство России. Прикладывали столько возможностей и сил, сколько нужно для победы в матче Премьер-Лиги, но на еврокубковой арене этого не хватило.

«Зенит» сейчас сбитая команда, она играет в спокойный и уверенный футбол. Не шарахается, как при Манчини, когда в каждом матче состав менялся на 5-6 человек. Вроде бы прихватили «Копенгаген», придушили, забили и тут же раз - немножко отпустили удавку, позволили сопернику вернуться в игру. Какое-то убаюкивающее настроение. На мой взгляд, «Зениту» не хватает азарта и стремления достигать больших целей. 

Да. «Зенит» сильнее «Копенгагена», однако мог и проиграть. Вот я сейчас говорю спокойно - и футбол был такой же спокойный. Мне кажется, питерской команде надо встряхнуться, она должна заиграть более ожесточённо. Вспомните, какой футбол был в первом туре Лиги чемпионов - искры летели, все сражались! «Зениту» нужно играть с позиции силы, а не класса.

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Все комментарии
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
сегодня в 09:54
Ночью не сразу уснул, пришел к тем же выводам. Все есть, нет самоотдачи, огня.
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 09:53
какая там сила в Зените нет классных игроков только большие гонорары и ЗМСы дутые
Roger Young
Roger Young
сегодня в 09:38
Все правильно и это обидно.
порт
порт
сегодня в 09:38
Тренер молодой, ещё не все нужные слова знает. Будет день, и будет пища.
Antonchik
Antonchik ответил andre_can
сегодня в 09:14
первый тур ЛЧ, искры из глаз, извините, вы это про "вагоновожатых"??? ;)
Это он про спартак.
andre_can
andre_can
сегодня в 08:58
первый тур ЛЧ, искры из глаз, извините, вы это про "вагоновожатых"??? ;)
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