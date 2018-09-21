Веденеев: «Если у „Спартака“ что-то и наладится, то не в матче с ЦСКА»

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев оценил перспективы «Спартака» и ЦСКА в очном матче 8-го тура РПЛ .

Если у «красно-белых» что-то и наладится, то не в этом матче - «армейцы» победят. У Карреры состав меняется, не потому что он стал слабее - нет в нем стабильности сейчас: новый молодой вратарь, правые защитник и полузащитник новенькие, отсутствие Промеса… Короче, нужно время, чтобы у них игра наладилась. «Красно-белые» в обороне упираются, но думаю, что ЦСКА все-равно им забьет.