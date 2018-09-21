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Веденеев: «Если у „Спартака“ что-то и наладится, то не в матче с ЦСКА»

сегодня, 09:40
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак23.09.2018 в 19:00 Не начался

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев оценил перспективы «Спартака» и ЦСКА в очном матче 8-го тура РПЛ.

Если у «красно-белых» что-то и наладится, то не в этом матче - «армейцы» победят. У Карреры состав меняется, не потому что он стал слабее - нет в нем стабильности сейчас: новый молодой вратарь, правые защитник и полузащитник новенькие, отсутствие Промеса… Короче, нужно время, чтобы у них игра наладилась. «Красно-белые» в обороне упираются, но думаю, что ЦСКА все-равно им забьет.

Команды рассудит Сергей Карасев

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Все комментарии
Sergus
Sergus
сегодня в 10:23
ЦСКА сомнет пупсиков.
iNels
iNels
сегодня в 10:18
я вообще уже не помню, когда обе команды подходили к дерби на пике формы. все время кого-то трясёт
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:13
ЦСКА выглядит фаворитом.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:08
У спартака обязательно все наладится, только уже в фнл)
Jum13
Jum13
сегодня в 09:58
Посмотрим. Ждать уже не долго
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 09:51
Как это странно ни прозвучит, но " Спартак " у армейцев выиграет.
Efimych
Efimych
сегодня в 09:48
ведянеяв бегом атсяля к мюляру и фк газъпрём
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