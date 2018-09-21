Моуриньо: «Матч с „Вулверхэмптоном“ будет трудным»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Вулверхэмптоном» в рамках чемпионата Англии.

Два дня между играми - это трудно. Гораздо проще, когда у вас есть три дня. В таком случае можно уделить один из дней тактике. Нашей команде на данный момент важно показывать стабильную и уверенную игру. Мы знаем, что нам предстоит сложный матч с «Вулверхэмптоном», но мы уверены в своих силах.